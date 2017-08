Rafa, Lemaitre, Mannarino, Barça : L'actu sur un plateau du 10 août

Ce qui vous a (peut-être) échappé entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Masters 1000 Montréal : Rentrées idéales pour Nadal et Federer, Del Potro surpris

Les cadors du circuit mondial n'ont pas manqué leur entrée en lice au Canada. Rafael Nadal et Roger Federer ont très facilement remporté leur deuxième tour à Montréal. Sur des scores à peu près similaires – respectivement 6-1, 6-2 contre Coric et 6-2, 6-1 contre Polansky -, les deux meilleurs joueurs du circuit cette saison se sont gentiment promenés pour leur reprise. Ce ne fut pas le cas de Juan Martin Del Potro, sorti à la surprise générale par le jeune Canadien Denis Shapovalov en deux manches (6-3, 7-6). David Goffin est lui aussi passé à la trappe, dominé par le Coréen Hyeon Chang (7-5, 6-3).

2. Athlétisme – Mondiaux : Lemaitre s'arrête en demies du 200m, Van Niekerk a failli aussi y passer

On a failli assister à une nouvelle petite sensation à Londres mercredi. Si la soirée fut loin d'être aussi flamboyante que celle de la veille, la faute aux conditions météo très britanniques, elle aurait pu être celle de toutes les déceptions pour Wayde Van Niekerk. Le Sud-Africain s'est qualifié avec le dernier temps des finalistes (en 20"28). Sa principale victime se nomme Christophe Lemaitre, éjecté de la finale pour deux petits centièmes. L'autre temps fort de la soirée fut l'œuvre d'Allyson Felix, l'Américaine décrochant sa 14e médaille mondiale, et égalant ainsi Usain Bolt et Merlene Ottey comme athlète la plus titrée de l'histoire des championnats du monde.

Vidéo - Il a manqué deux centièmes à Lemaitre pour doubler Van Niekerk et aller en finale 00:35

3. Tennis – Masters 1000 Montréal : Mannarino et Monfils coupeurs de tête, Gasquet et Tsonga déjà dehors

Il n'y avait pas que les stars des courts sur le pont cette nuit à Montréal avec un 2/4 contrasté pour les tennismen français. La bonne surprise est signée Adrian Mannarino, qui poursuit sa bonne série de Wimbledon en écartant un Milos Raonic, certes tête de série n°6 du tournoi mais diminué par une blessure au poignet (6-4, 6-4). Gaël Monfils a lui signé un des retours les plus retentissants de la saison en renversant Kei Nishikori (n°5) en sauvant quatre balles de matches dans le tie-break décisif avant de s'imposer (6-7, 7-5, 7-6). Richard Gasquet, battu in extremis par A. Zverev (6-3, 4-6, 7-6), et Jo-Wilfried Tsonga, battu par Sam Querrey comme à Wimbledon (6-1, 3-6, 6-4) n'ont pas eu autant de réussite.

Adrian Mannarino, vainqueur de Milos Raonic à MontréalGetty Images

On a aussi repéré pour vous

Rugby – Coupe du monde féminine : L'équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde à Dublin en écrasant le Japon (72-14, bonus offensif) pour son entrée en lice dans la compétition.

Football – Ligue 1 : Le PSG n’a toujours pas reçu le fameux certificat idoine pour pouvoir aligner Neymar dès dimanche face à Guingamp. En cause, le refus du Barça de valider le transfert tant que le club n’aura pas reçu les 222 millions sur son compte.

Tennis – WTA Toronto : Caroline Garcia s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Américaine Varvara Lepchenko en deux sets, 6-1, 6-4. Elle affrontera Catherine Bellis au tour suivant.

Football – Transferts : Liverpool a rejeté pour la deuxième fois une offre de 100 millions d'euros du FC Barcelone pour acquérir le Brésilien Philippe Coutinho, ont annoncé des médias anglais mercredi.

Le Tweet qui sent bon pour un retour de Nadal au sommet mondial

La vidéo de rattrapage

Pierre-Ambroise Bosse dans ses œuvres, jusque durant l'hymne national.

Vidéo - "Je suis champion du monde" : La Marseillaise à la sauce Bosse 01:25

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Athlétisme – Mondiaux : Le duel Van Niekerk – Makwala va bien avoir lieu (à partir de 19h30)

Wayde Van Niekerk - Isaac Makwala, histoire du duel le plus rocambolesque de ces Mondiaux. Le Sud-Africain est passé tout proche de la correctionnelle en demi-finales. Makwala n'a lui été autorisé à prendre part aux séries… qu'hier en solitaire, face au chronomètre. Avant d'assurer plus tard sa place en finale. La course promet déjà. Autre temps fort attendu, Christian Taylor va s'attaquer au record du monde du triple saut de Jonathan Edwards, à Londres. Shocking !

2. Tennis – Masters 1000 Montréal : Nadal un peu plus près du trône (à partir de 18h30)

Pas de repos pour les braves au Québec. Dans sa quête vers la place de numéro un mondial, Rafael Nadal se voit confronté à l'impétueux Denis Shapovalov, qui se verrait bien accrocher un nouveau grand à son tableau de chasse montréalais. Roger Federer, fera face à David Ferrer. Aucune trêve non plus pour les Tricolores, Gaël Monfils joue en ouverture sur le Central contre Roberto Bautista Agut, Adrian Mannarino en clôture du court Banque Nationale contre le surprenant Coréen Hyeon Chung.

3. Basket – Match amical : Réaction attendue de la part des Bleus (20h30)

Après leur défaite contre la Croatie il y a deux jours, les joueurs de Vincent Collet continuent leur préparation pour l'Euro en septembre. A Orléans, les Bleus affrontent un nouveau gros morceau européen, la Lituanie. L'occasion pour le sélectionneur tricolore d'affiner un peu son groupe puisqu'un joueur quittera l'effectif après la rencontre.