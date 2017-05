Real, Alaphilippe, Bleus, OL : L'actu sur un plateau 11 mai 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le Real en finale

Pour le Real Madrid, une finale de C1 c'est presque la routine. La Maison Blanche, qui partait avec 3 buts d'avance, s'est quand même fait peur. Menée (2-0) sur le terrain de l'Atlético après 16 minutes (Saul Niguez et Griezmann), elle a écarté tout scenario catastrophique grâce à Isco (42e), au bout d'une action déclenchée sur un débordement lumineux de Karim Benzema. Cristiano Ronaldo and co défendront bien leur titre contre la Juventus le 3 juin à Cardiff.

2. Tennis - Madrid : Paire plonge Wawrinka dans le doute

Se payer Stan Wawrinka dans un Masters 1000 sur le chemin de Roland-Garros, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qu'a réussi Benoît Paire en dominant le Suisse, 7-5, 4-6, 6-2, au 2e tour. Le Français tient enfin sa première victoire contre un Top 10 en 2017. En revanche, pour Wawrinka c'est la cote d'alerte : il n'a pas dépassé les 8es sur ses trois derniers tournois.

On a également cru que Novak Djokovic allait disparaitre mais il s'en est finalement sorti en trois sets contre Nicolas Almagro. Tout comme Rafael Nadal face à Fabio Fognini.

3. Cyclisme - Tour : Coup dur pour Alaphilippe

Julian Alaphilippe regardera le Tour de France à la télévision, en marge de quelques séances de kiné. Le Français de la Quick-Step, vainqueur d'une étape de Paris-Nice et troisième de Milan-Sanremo cette saison, a été fait opéré au genou droit à Herentals, en Belgique. "Je ne peux dire combien je suis triste, il n'y a vraiment pas de mots. Le Tour de France était mon objectif principal de l'année", a-t-il réagi.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Boston a repris l'avantage (3 victoires à 2) face à Washington, au 2e tour des play-offs, en l'emportant (123-101) sur son parquet. Les Celtics pourraient rejoindre dès vendredi le champion en titre Cleveland en finale de la conférence Est en cas de victoire dans le match n°6 disputé à Washington.

Isaiah Thomas lors de Boston - Washington en NBA le 10 mai 2017Getty Images

Football - Premier League : Grâce à Alexis Sanchez et Olivier Giroud, Arsenal s’est imposé à Southampton. Cinquièmes à trois longueurs de Manchester City à deux matches de la fin de la saison, les Gunners gardent un espoir mathématique de se qualifier indirectement pour la C1.

Rugby : Le World Rugby a fait passer la durée de résidence d'un joueur dans un pays pour y être éligible en sélection de 3 à 5 années consécutives. Le but : lutter contre "le siphonage de joueurs" issus de pays pauvres par des plus riches.

Le tweet qu'on n'attendait plus

L'ère post-Ecclestone a décidement du bon en F1 : les numéros sont de retour de façon visible sur les monoplaces. Avec abréviation du nom du pilote.

La vidéo de rattrapage

Arnaud Démare (FDJ) a remporté au sprint la 2e étape des Quatre Jours de Dunkerque, mercredi à Saint-Quentin.

Vidéo - Avec son sprint parfait, Démare a vite oublié ses déboires de la veille 02:07

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Madrid : Des 8es de haute volée

On ne va pas en faire des tonnes ! Les affiches du jour du Masters 1000 parlent d'elles-même et promettent de beaux affrontements avec (à partir de 12h00) Raonic-Goffin, Nishikori-Ferrer, Paire-Cuevas, Berdych-Zverev, (à partir de 14h00) Murray-Coric, Dimitrov-Thiem, Lopez-Djokovic et (à partir de 20h00) Nadal-Kyrgios.

2. Cyclisme - Giro : Une étape très ouverte

Après l'arrivée à Messine conclue au sprint par l'inévitable Fernando Gaviria mercredi, les puncheurs devraient avoir la part belle sur la 6e étape du Tour d'Italie entre Reggio de Calabre et Terme Luigiane. La dernière difficulté (2 km à 5,3%, et un passage à 10%) pourrait morceler le peloton et entraîner de petits écarts dans la course au maillot rose.

3. Hockey-sur-glace : Révolution de palet pour les Bleus ?

Auteur de succès retentissants contre Finlande et la Suisse, l'équipe de France va crânement jouer sa chance contre le Canada, champion du monde en titre, dans un Bercy plein à craquer (20h15). Quatrième de leur poule et donc en course pour les quarts de finale, en bonne position pour se maintenir dans le groupe mondial, les Bleus ont tout à gagner dans cette partie.

4. Football - Ligue Europa : Lyon condamné à l'exploit

Refroidi (4-1) à l'Ajax à l'aller, l'Olympique lyonnais n'a d'autre choix que marquer trois buts sans en encaisser ce soir sur sa pelouse (21h05) pour voir la finale de la compétition.

Dans l'autre demi-finale, à la même heure, Manchester United peut voir venir après son succès sur le terrain du Celta Vigo (0-1).