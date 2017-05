Real, Arsenal, Boston, Mondial U20 : L'actu sur un plateau du 22 mai 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Royal Madrid, heureux Zidane

On est soulagé à la Maison blanche : le Real Madrid, privé de titre national depuis cinq ans, a ajouté un 33e trophée à sa collection en s'imposant sur la pelouse de Malaga (0-2), avec des buts de Cristiano Ronaldo (2e) et Karim Benzema (55e). Zinedine Zidane, aspergé par ses joueurs en pleine conférence de presse, a parlé du "jour le plus heureux" de sa vie professionnelle.

A l'issue de cette 38e et dernière journée, le FC Barcelone y a cru jusqu'au bout en battant Eibar (4-2) après avoir été mené 0-2, mais il échoué à trois points.

2. Football - Premier League : La fin d'une époque à Arsenal

Pour la première fois depuis 20 ans, la Ligue des champions se déroulera sans les Gunners. L'équipe d'Arsène Wenger devait compter sur un faux pas de Manchester City ou de Liverpool lors de la 38e et dernière journée pour arracher son billet pour la C1. Arsenal a rempli son contrat en faisant plier Everton (3-1) mais les Reds se sont imposés contre Middlesbrough (3-0) et City a balayé Watford (5-0). Pour Arsenal, ce sera donc le lot de consolation : la Ligue Europa.

3. Basketball - NBA : Il ne faut pas enterrer Boston si vite

On croyait la voie libre pour Cleveland en finale de Conférence Est mais après deux victoires faciles, Boston lui a imposé une douloureuse mise au point (108-111). Ce match n°3, c'est l'histoire d'un naufrage pour le champion en titre, qui a compté jusqu'à 21 points d'avance avant de s'effondrer dans le 4e quart-temps. LeBron James éteint du côté des Cavaliers (11 points), Marcus Smart a rentré 27 points pour les Celtics Avery Bradley (20 points) a emporté la décision sur un panier à trois points à 0"1 de la fin du temps réglementaire.

LeBron James et Marcus Smart lors de Boston - Cleveland lors du match 3 de finale de Conférence Est NBA 2017Getty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : La Juventus enfile les titres comme des perles. La Vieille dame a conquis son 6e scudetto consécutif, son 33e au total, en battant Crotone (3-0). A une journée de la fin du championnat, l'AS Rome est définitiverment distancée.

MLS : Orlando a été défait sur sa pelouse par New York City (0-3) alors que Los Angeles a enfin gagné deux fois de suite, en s'imposant sur le terrain de Minnesota (1-2).

Mercato : Kylian Mbappé a tout pour être heureux à Monaco, Dmitri Rybolovlev, propriétaire du club, se déclare "tranquille" dans L'Equipe ce lundi au sujet de son prodige mais il reste réaliste en affirmant qu'"on ne garde pas un joueur qui veut partir".

Tennis - Masters 1000 Rome : Le prometteur Alexander Zverev, 20 ans, a franchi un pas de plus vers les sommets en remportant son premier grand titre en dominant en finale Novak Djokovic, 6-4, 6-3.

En double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont soulevé leur premier trophée de la saison en battant en finale les associés Ivan Dodig et Marcel Granollers, 4-6, 6-4 (10-3).

ATP 250 Lyon : Benoît Paire, 44e mondial, a été éliminé au 1er tour par l'Australien Jordan Thompson, 88e à l'ATP, 6-7 (3-7), 7-6 (7-5), 6-4.

Basketball - Euroligue : Le Fenerbahçe est devenu le premier club turc titré dans la compétition reine du Vieux continent en dominant les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée (80-64), en finale à Istanbul.

Hockey-sur-glace - Mondial : La Suède a obtenu le titre aux dépens du Canada dans une finale conclue aux tirs au but 2 à 1, à Cologne. Il s'agit du 10e titre de la Suède, le premier depuis 2013.

Rugby - ProD2 : Agen de retour en Top 14 ! Le SUA a remporté la finale d'accession face à Montauban (41-20), dimanche.

Le tweet "C'est l'Amérique"

Fernando Alonso a conquis le public du Nouveau monde en se qualifiant cinquième des 500 miles d'Indianapolis, non loin du poleman Scott Dixon.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'affaire en or de Vinales, le premier podium de Zarco : Les temps forts du Grand Prix de France MotoGP 03:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Mondial U20 : Les Bleuets se lancent

Même sans Kylian Mbappé, dont l'avenir est définitivement chez les "A", l'équipe de France des moins de vingt ans se veut ambitieuse au moment de se lancer dans son Mondial, en Corée du Sud, puisque l'objectif est une demi-finale. Réponse dès 10h00 contre le Honduras.

2. Tennis - ATP Lyon : Simon est attendu

Après la sortie prématurée de Benoît Paire dimanche soir, le public lyonnais attend le sursaut d'un tennis tricolore pas au mieux avant Roland-Garros. A Gilles Simon de jouer contre le Russe Daniil Medvedev, à 18h00.

Et puis, à la porte d'Auteuil, ce sera Roland-Garros avant Roland-Garros : les qualifications débuteront à 12h00.

3. Basketball - ProA : Monaco sur le pont

Place aux deux premiers quarts de finales aller du championnat de France avec Monaco, premier de la saison régulière, et Villeurbanne face Strasbourg - Pau-Orthez, à 20h30.