Real, Nadal, Nice, Ligue Europa : L'actu sur un plateau du jeudi 17 août 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Supercoupe d'Espagne : Le Real intraitable

Il n'y avait déjà plus beaucoup de suspense après le match aller remporté par les Madrilènes (1-3). Asensio a fait en sorte qu'il y en ait encore moins en inscrivant un but dès la 4e minute du retour de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Benzema a aggravé le score (39e) et le Real s'est offert une deuxième victoire face à son éternel rival (2-0) pour remporter son deuxième trophée de la saison. Barcelone doit désormais se relever de son entame catastrophique.

Real Madrid make strong start to season with Super Cup victory.Eurosport

2. Tennis - Cincinnati : Gasquet n'a rien pu faire, Mannarino dernier Français

Le 15e affrontement entre Richard Gasquet et Rafael Nadal n'aura pas été le bon. Le Français s'est incliné pour la 15e fois sur le circuit pro face au futur numéro 1 mondial (6-3, 6-4). Gasquet éliminé, ne reste plus qu'un seul Tricolore en lice : Adrian Mannarino. Décidemment en forme depuis quelques semaines, il s'est offert l'Américain Sam Querrey (6-2, 7-6). La suite sera d'un autre niveau puisqu'il devra sortir Dominic Thiem s'il veut raller les quarts de finale.

3. Football - Ligue des champions : La fête européenne vire au cauchemar pour les Niçois

Deux buts encaissés, deux expulsés : Nice a connu une soirée fastidieuse lors du barrage aller de la C1 sur la pelouse de Naples (2-0). Dominés dans le jeu lors de la première période, les hommes de Lucien Favre ont eu toutes les peines du monde à endiguer les attaques adversaires et ont craqué tôt sur une boulette de Cardinale. Le deuxième acte a été un tout petit peu mieux mais la double expulsion (Koziello et Pléa) est venue encore un peu plus compliquer les plans de l'OGCN pour le retour.

Alassane Plea et Dante lors de Naples - Nice - 2017Getty Images

On a aussi repéré pour vous

Football - Transferts : Ousmane Dembélé (Dortmund) et Philippe Coutinho (Liverpool) sont "proches" de rejoindre Barcelone, a déclaré jeudi Pep Segura, manager sportif du club.

Football - Transferts : Le milieu international ivoirien Max-Alain Gradel a été prêté par Bournemouth (D1 anglaise) à Toulouse pour un an, a annoncé le club haut-garonnais sur son site internet.

Tennis - Cincinnati : Venus Williams, finaliste du dernier Wimbledon, a été éliminée au 2e tour pazr Ashleigh Barty (6-3, 2-6, 6-2).

Basketball - Préparation : Les intérieurs Livio Jean-Charles et Mathias Lessort ont été écartés mercredi du groupe français qui prépare l'Euro de basket et se trouve réduit à 14 joueurs.

IndyCar : Le pilote français Sébastien Bourdais, gravement accidenté durant les qualifications des 500 miles d'Indianapolis en mai, a reçu mercredi le feu vert médical pour reprendre la compétition.

Le tweet du vainqueur

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, notre journaliste Cyril Morin explique qu'il y avait mieux que Paulinho pour le Barça.

Vidéo - "Quand on connaît l’identité du Barça, le choix Paulinho pose question" 01:01

Ce que vous ne devrez pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Marseille va tenter de prendre une option

Les Marseillais ont prévenu. Ils ne prendront pas les Slovènes de Domzale "à la légère". L'OM devra en effet à tout prix éviter le faux pas s'il veut continuer à croire en l'Europe. Toujours (a priori) sans Dimitri Payet, ils pourront s'appuyer sur leurs deux victoires initiales en C1 pour ramener quelque chose de leur voyage en Slovénie.

Clinton Njie et ses coéquipiers de l'Olympique de MarseilleGetty Images

2. Rugby - Coupe du Monde : Les Bleues croient aux demi-finales

La France a convaincu lors de ses deux premières sorties lors du Mondial. Elle devra faire de même ce soir face aux pays-hôte, l'Irlande, pour son dernier match de poules. Une défaite ne condamnerait pas complètement les Françaises (le meilleur deuxième des trois poules est repêché) mais gagner reste la meilleure des options pour se qualifier et conserver la dynamique acquise lors des deux premiers matches face à des adversaires moins fortes sur le papier que les Irlandaises.

3. Tennis - Cincinnati : Les quarts en vue

La journée s'ouvrira sur un alléchant Grigor Dimitrov - Juan Martin del Potro à Cincinnati. Le Bulgare, 11e mondial, n'a encore jamais battu l'Argentin (5 matches, 5 défaites). La suite verra - entre autres - John Isner et Frances Tiafoe offrir un duel fratricide à leur public, Rafael Nadal affronter con compatriote Albert Ramos-Vinolas et Adrian Mannarino se frotter à Dominic Thiem. Le Français, lui non plus, n'a jamais battu son adversaire du jour (4 matches, 4 défaites).