Reprise, Bolt, Neymar, MotoGP : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Monaco a eu le dernier mot en ouverture

Mené deux fois au score par Toulouse sur sa pelouse de Louis II, le champion de France monégasque a finalement montré qu'il n'avait rien perdu de sa grinta en arrachant la victoire (3-2), en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1. Falcao, Glik et Jemerson sont les buteurs monégasques alors que Kylian Mbappé a lui été contraint de sortir à un quart d'heure de la fin, légèrement touché au genou droit. Pas d'inquiétude pour autant pour le prodige de l'ASM. "Dans deux ou trois jours, ça ira mieux", a laissé entendre Jardim après la rencontre.

2. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Un Bolt au diesel, un Vicaut au rendez-vous

Usain Bolt s'est qualifié pour les demi-finales du 100m des championnats du monde, sa dernière course individuelle en carrière. Le Jamaïcain, qui a évolué dans la dernière série en compagnie de Jimmy Vicaut, a eu beaucoup de mal à l'allumage, avant de passer la seconde sur la deuxième moitié de course pour s'assurer la victoire (en 10''07). Il faudra cependant montrer autre chose samedi en demie puis en finale pour espérer décrocher un 12e titre mondial. Troisième de cette série (10''15), Vicaut, de retour de blessure, s'est lui aussi qualifié. "C’était très pauvre, très mauvais. Je me fais vieux", a déclaré à chaud Bolt sur l’antenne d’Eurosport. "Je vais essayer de retrouver de l’énergie et ça va aller mieux."

Vidéo - Malgré un mauvais départ, Bolt s'est repris pour assurer sa présence en demie 01:02

C'est Julian Forte qui a réalisé le meilleur temps des séries sur la ligne droite. Le compatriote de Bolt a signé le seul chrono en-dessous des 10 secondes en 9"99. C'est également passé pour Gatlin (10''05), Blake (10''13) et Coleman (10''01).

Vidéo - Seul homme en-dessous des 10 secondes, Forte a montré les muscles en séries 00:37

3. Foot - Ligue 1 : Pas de Neymar face à Amiens

La Ligue 1 et les supporters parisiens l'espéraient très fort mais Neymar ne sera pas de la partie contre Amiens pour la première sortie du PSG en championnat, samedi après-midi (17h) au Parc des Princes. La LFP n'a pas reçu le certificat international de transfert du Brésilien que la Fédération espagnole doit lui envoyer - ô surprise... Neymar n'est donc pas qualifié pour jouer et ses grands débuts attendront le déplacement de Paris à Guingamp le week-end prochain.

Neymar, la nouvelle star du PSG, jongle sur la pelouse du Parc des Princes, lors de sa présentation officielle.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

- Athlé - Mondiaux de Londres : Farah remet ça. Devant son public, le Britannique a décroché l'or pour la troisième fois de sa carrière sur 10000m avec un chrono canon (26'49"53). Son sixième titre mondial, en attendant peut-être le septième sur 5000m dans une semaine.

- Foot - Ligue 2 : Le Havre en tête, Lens à l'arrêt. Le Havre a régalé ses supporters en corrigeant Auxerre (4-1), un deuxième succès de rang qui lui permet de prendre la tête de la L2. De son côté, Lens s'est fait cueillir deux fois en fin de match par Nîmes et a concédé une deuxième défaite en deux matches (1-2).

- Tennis - Washington : Une demie de gros bras, une autre d'outsiders. Alexander Zverev et Kei Nishikori s'affronteront en demi-finale alors que Jack Sock, tombeur de Milos Raonic, sera lui opposé à Kevin Anderson, qui a mis fin au parcours de l'Indien Yuki Bhambri.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Neymar au PSG, la glorieuse page MSN se tourne à Barcelone 01:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. MotoGP - GP de République tchèque : Zarco dans le coup pour la pole ? (à partir de 14h10)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Meilleur temps des libres 1 puis 4e des libres 2 vendredi, Johann Zarco sera forcément très attendu ce samedi pour la qualification à Brno. La météo pourrait à nouveau jouer des tours aux pilotes MotoGP et, comme depuis le début de la saison, la bagarre devrait être belle et serrée pour la pole. Et ce sera évidemment à suivre en direct sur Eurosport.

2. Foot - Ligue 1 : Soir de reprise ! (17h puis 20h)

Après l'ouverture de Monaco, c'est l'heure du premier samedi de la saison. Pour cette 1re journée, outre le match du PSG contre Amiens à 17h, il faudra également suivre à partir de 20h l'entrée en piste de Lyon contre Strasbourg, celle de Rennes à Troyes et l'affiche du soir entre Saint-Etienne et Nice dans le Chaudron.

3. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Un dernier titre sur 100m pour le roi ?

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Profitons-en une dernière fois. C'est évidemment l'événement de ce samedi : Usain Bolt tire sa révérence sur 100m. Peut-être avec un 13e titre mondial, le 4e sur la distance reine. Mais avant de penser au sacre en finale (à 22h45), le Jamaïcain devra déjà se sortir sans encombres des demies, à partir de 20h. Wayde Van Niekerk entre lui en lice sur 400m, tout comme Elaine Thompson sur 100m. Côté français, outre Vicaut, il faudra suivre l'entrée de Pierre-Ambroise Bosse sur 800m.