Roger, Rafa, 6e étoile, PSG - Monaco : L'actu sur un plateau

1. Foot - Ligue 1 : Bordeaux s'éveille, Lorient sombre, Saint-Maximin épate

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé la bonne opération de la soirée en s'imposant sur la pelouse de Nancy (0-2) samedi soir. Grâce à ce succès, les hommes de Gourvennec remontent provisoirement au 6e rang, à une petite longueur de l'OM, 5e, et à cinq de la 4e place occupée par Lyon. Dans le derby entre Rennes et Nantes, il n'y a pas eu de vainqueur au Roazhon Park (1-1). Dijon a de son côté profité de sa victoire à Lorient (2-3) pour faire un bond dans le bas du classement. Les Bourguignons sont désormais 13es alors que les Merlus restent bons derniers. Enfin, il faut également retenir de cette soirée le but "à la Messi" d'Alan Saint-Maximin lors de Bastia - Caen (1-1).

2. Rugby - Top 14 : Pour sa première à Gerland, le LOU s'est payé le Racing

Grande soirée pour le LOU. Lyon a décroché une victoire bonifiée contre le Racing 92 (37-25), champion de France en titre qu'il n'avait jamais battu dans l'élite, sur la pelouse du stade Gerland où les Rhodaniens évoluaient pour la première fois. Grâce aux cinq points empochés, les Lyonnais se mettent un peu à l'abri dans le bas du tableau (10 points d'avance sur Grenoble, 13e), alors que les Racingmen restent englués à la 10e place. Un peu plus tôt, Pau avait également créé la sensation en donnant une leçon d'efficacité à Toulouse sur son terrain (10-20).

3. Foot - CAN : Le Cameroun au bout de la nuit

Le Cameroun a rejoint le Burkina Faso en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Lions Indomptables ont fini par avoir le dernier mot aux tirs au but contre le Sénégal (0-0, 5 t.a.b. à 4), après avoir pourtant été dominés durant 120 minutes. Mais le héros du soir, Fabrice Ondoa, a écoeuré les Sénégalais dans le jeu puis en détournant un tir au but décisif. Les joueurs d'Hugo Broos retrouveront dans le dernier carré le vainqueur de RD Congo-Ghana (ce dimanche à 17h).

Fabrice Ondoa lors de Cameroun - Sénégal à la CAN 2017AFP

Basket - NBA : Les Warriors corrigent les Clippers pour signer une 40e victoire. Emmené par un Stephen Curry bouillant (43 points), Golden State a offert un nouveau récital offensif face aux Los Angeles Clippers, humiliés 144 à 98.

Patinage artistique - Championnats d'Europe : Papadakis - Cizeron, champions d'Europe de danse sur glace pour la 3e fois. A Ostrava, le couple français a conservé sa couronne pour la troisième année d'affilée.

Athlé - Saut à la perche : Braz domine, Lavillenie seulement 7e. Thiago Braz a sauté en champion olympique pour remporter le Perche Elite Tour, samedi à Rouen, où Renaud Lavillenie était trop peu préparé pour briller.

Gabriella Papadakis et Guillaume CizeronAFP

L'avis averti de Patrick Mouratoglou avant la finale entre Rafa et Roger :

Vidéo - The Coach : "Difficile de ne pas voir Nadal en favori pour le titre" 03:05

1. Tennis - Open d'Australie : Federer - Nadal, feu d'artifice pour finir en beauté (à partir de 9h30)

C'est LA GRANDE FINALE dont tout le monde rêvait il y a quelques jours et que vous ne pouvez évidemment pas manquer. Près de six ans après leur dernier affrontement en finale de Grand Chelem, Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent pour le titre à Melbourne sur une Rod Laver Arena probablement chauffée à blanc. En jeu pour ses deux monstres sacrés aux 31 titres majeurs cumulés (17 à 14) ? La gloire, l'éternité, la légende... What else ?

2. Hand - Mondial 2017 : France - Norvège, pour rester sur le toit du monde (17h30)

L'autre grande finale du jour, c'est bien entendu celle de la France au championnat du monde de hand. Pour entrer encore un peu plus dans l'histoire et décrocher une 6e étoile mondiale, les Bleus affrontent à Bercy une équipe de Norvège qui n'entrera pas sur le terrain en victime expiatoire, après s'être inclinée de trois buts en phase de poules. Gare pour les coéquipiers de Nikola Karabatic à ne pas finir comme à Rio, avec une médaille d'argent qui ne contentera personne, surtout pas cette génération dorée.

Nikola Karabatic lors de France - Norvège au Mondial 2017AFP

3. Foot - Ligue 1 : PSG - Monaco, pour marquer son territoire (21h)

La cerise sur le gâteau. Du moins on l'espère. Le quadruple champion de France accueille au Parc sa bête noire de toujours, l'AS Monaco, meilleure attaque d'Europe et actuel leader de Ligue 1. Un choc qui ressemble à s'y méprendre à un avant-goût de la Ligue des champions, à défaut d'être déjà décisif dans la course au titre.