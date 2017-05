Roland-Garros, PSG, Top 14, F1, Pinot : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Le PSG sauve (un peu plus) sa saison

Il a donc fallu attendre les arrêts de jeu (90+1) pour voir le PSG faire la différence face à de valeureux Angevins (1-0). Dominateurs mais souvent impuissants, les Parisiens ont profité d'un but contre-son-camp de Cissokho pour lever la 11e Coupe de France de leur histoire, la 3e consécutive.

Vidéo - Une petite finale mais un sacré record pour le PSG : le résumé du match 02:37

2. Rugby - Top 14 : Clermont rejoint Toulon

Malgré l'expulsion de Van der Merwe en début de seconde période, Clermont a dominé le Racing 92 (37-31) à Marseille pour se hisser en finale et rejoindre le RCT. Match programmé le dimanche 4 juin au Stade de France.

3. Athlétisme : A Eugene, c'était fou !

Si vous avez raté le meeting d'Eugene, vous êtes passés à côté de quelques performances notables. Au triple saut, l'Américain Christian Taylor est retombé à 18,11m, signant ainsi la 3e performance de l'histoire. A la perche, Renaud Lavillenie a raté de peu 5,91m pour finir 2e (5,81m) derrière le local Sam Kendricks (5,86m).

On a retenu aussi pour vous

Football - Le président du Paris SG Nasser Al Khelaïfi a assuré que l'entraîneur Unai Emery sera présent "à 200%" l'année prochaine, malgré la perte du titre de champion de France.

Football - Javier "Chicharito" Hernandez est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Mexique samedi à Los Angeles, mais son équipe s'est inclinée 2 à 1 en match de préparation à la Coupe des Confédérations face à la Croatie, pourtant privée de ses meilleurs joueurs.

Athlétisme - La star britannique Mo Farah veut se consacrer au marathon à l'issue de la saison 2017, sa dernière sur piste, mais il ne se voit pas aller jusqu'aux JO 2020 de Tokyo.

La vidéo de rattrapage

Vous avez voté pour le plus beau but de la saison en Coupe de France. Voici votre Top 10.

Vidéo - Voici votre Top 10 des plus beaux buts de la Coupe de France 2016/2017 02:20

Le tweet qui vous donne rendez-vous à 8h sur Eurosport

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : C'est parti !

La quinzaine Porte d'Auteuil débute ce dimanche. Enfin le grand tableau, pour ne pas froisser Maxime Hamou. Des débuts en douceurs et un dimanche allégé, qui verra Lucas Pouille affronter Julien Benneteau notamment.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vidéo - Pouille, un nouveau cap à franchir 02:07

2. Formule 1 - GP de Monaco : Et si Räikkönen...

Auteur de la pole samedi, la première pour lui depuis 2008 et le GP de France, Kimi Räikkönen s'élancera devant son coéquipier Sebastian Vettel dimanche (14h). Bien loin devant Lewis Hamilton, seulement 13e. Une course que vous pourrez suivre en direct vidéo sur notre site.

3. Cyclisme - Tour d'Italie : Pinot et Dumoulin pour la gagne

Le quatuor se tient en 53 secondes et forcément, c'est excitant. La 21e et dernière étape, un contre-la-montre de 29km entre l'Autodromo di Monza et Milan, va permettre de déterminer le classement final de ce Giro 2017. Leader du général, Nairo Quintana va devoir signer un chrono de feu s'il veut sa peau. Car derrière, Thibaut Pinot (à 0'43") mais surtout Tom Dumoulin (à 0'53") vont tout donner.