Sakho, OM, Payet, Pinturault, Karabatic : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Coupe de France : Marseille fête l'arrivée de Payet en sortant Lyon

24 heures après la présentation officielle de Dimitri Payet, de retour sur la Canebière après 18 mois passés à West Ham, l'Olympique de Marseille a célébré les retrouvailles en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu offensif international est entré en jeu au tout début de la prolongation et a donc pu assister aux premières loges au but victorieux de son coéquipier brésilien Doria à dix minutes de la fin (2-1 ap). En première période, c'est Rod Fanni qui avait ouvert le score de la tête pour l'OM avant l'égalisation de Tolisso lors du deuxième acte suite à un bon travail de Fekir. A noter que l'autre recrue vedette de Marseille, Patrice Evra, a quitté la pelouse au début de la deuxième mi-temps (remplacé par... Doria) en se tenant la cuisse gauche.

2. Foot - Mercato : Sakho héros des dernières minutes du Mercato

L'autre événement de la soirée de mardi, c'était la fin du Mercato hivernal. Et il a fallu attendre très, très tard pour avoir connaissance de l'un des principaux transferts de cette ultime soirée puisque le prêt (six mois) par Liverpool du défenseur international français Mamadou Sakho à Crystal Palace n'a été officialisé que dans la nuit. Avant cet ultime mouvement majeur, Lille (sept arrivées !), J.Ayew (Swansea), Adebayor (Turquie), Heurtaux (Nantes), Jovanovic (Bordeaux), Mounier (A.Bergame), Obbadi (Nice), Ivanovic (Z.St Petersbourg), Grosicki (Hull City) ou encore M.Amalfitano (résiliation Lille) ont été les têtes d'affiche des dernières heures du marché de la mi-saison.

3. Ski alpin - Coupe du monde : Pinturault perd en finale, pas Shiffrin

Epreuve de Coupe du monde un peu spéciale mardi soir à Stockholm à l'occasion du City Event organisé dans la cité suédoise. Au terme de cette compétition disputée sous forme de duels en slalom parallèle, le Français Alexis Pinturault s'est incliné en finale face à l'Allemand Linus Strasser. Chez les femmes, victoire de l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a dominé Velez Zuzulova en finale.

Alexis Pinturault vainqueur du géant à Adelboden le 7 janvier 2017AFP

On a aussi retenu pour vous

Foot - Coupe de France : L'exploit pour Bergerac. Les huit premiers matchs de ces 16es de finale de la Coupe de France ont été marqués mardi par l'exploit des amateurs de Bergerac (CFA), vainqueurs sur leur pelouse de Lens (L2), 2-0. Belle résistance mais pas d'exploit en revanche pour le petit poucet du Poiré-sur-Vie (DH), éliminé à domicile par Strasbourg, pensionnaire de L2 (0-1). Lille et Bordeaux ont remporté des duels de L1, respectivement face à Nantes (1-0) et Dijon (2-1) pendant que Lorient galérait sur le pelouse de Châteauroux (National) avant d'avoir le dernier mot en prolongation (2-3 ap). Les autres qualifiés : Niort (L2) et Quevilly-Rouen (National).

Basket - NBA : San Antonio domine OKC. Dans le choc de la nuit en NBA, les Spurs de Tony Parker (3pts, 6rbds, 4pds) ont pris le meilleur (108-94) sur le Thunder de Westbrook (27pts, 6rbds, 14pds) et Lauvergne (4pts, 5rbds). Nouvelle défaite pour les NY Knicks de Joakim Noah (4rbds, 1pd) face à Washington (117-101) et revers également pour Nicolas Batum (18pts, 8rbds, 6pds) avec Charlotte sur le parquet de son ancienne équipe, Portland (115-98). Alexis Ajinça n'a pas joué lors de la défaite de New Orleans à Toronto (108-106 ap).

Foot - Premier League : Liverpool neutralise Chelsea, Arsenal tombe sur sa pelouse. Lors de la 23e journée de Premier League, le leader Chelsea a concédé le nul à Liverpool (1-1) mais les hommes de Conte restent tranquillement installés en tête du classement puisque Tottenham a aussi partagé les points avec Sunderland (0-0) pendant qu'Arsenal dévissait à domicile devant Watford (1-2).

FC Chelsea David Luiz (FC Liverpool)Imago

La vidéo de rattrapage

Le revenant Dimitri Payet a remplacé Florian Thauvin au début de la prolongation d'OM-OL mardi soir. Son entrée en jeu a été accompagnée d'une belle ovation.

Vidéo - Payet est de retour : la belle ovation du Vélodrome 00:32

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Foot - Coupe de France : La suite et la fin des 8es de finale

Après un bel OM-OL, la Coupe de France se poursuit mercredi. Au programme notamment en soirée, une autre affiche de L1 entre Rennes et le double tenant du titre parisien. Privé de Kevin Trapp, Angel Di Maria, Thomas Meunier, Marco Verratti et Grzegorz Krychowiak, le PSG enregistrera cependant le retour de Javier Pastore. La dernière apparition de l'Argentin remonte au 19 novembre... Dans les autres matchs du jour, a suivre particulièrement Agners-Caen à 18h alors que tous les autres clubs de L1 se déplacent : St-Etienne à Auxerre, Nancy au CA Bastia, Monaco à Chambly et Guingamp aux Herbiers.

2. Hand - Justice : Procès en appel dans l'affaire des paris

Trois jours après le nouveau sacre des Experts, le hand retrouve la rubrique Justice avec le procès en appel à Montpellier de l'affaire des paris liés à un match présumé truqué. Nikola et Luka Karabatic et quatorze autres personnes sont poursuivis pour escroquerie ou complicité d'escroquerie en raison de paris portant sur la match Cesson-Montpellier du 12 mai 2012. En juillet 2015, en première instance, le tribunal correctionnel de Montpellier avait prononcé des peines allant de 1.500 à 30.000 euros d'amende.