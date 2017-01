Serena, Rafa, Bleus, PSG : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Serena est toujours là, Dimitrov impressionnant

Deux petits sets ont suffi à Serena Williams pour venir à bout de la Britannique Johanna Konta (6-2, 6-3) en quart de finale la nuit dernière. La numéro 2 mondiale, qui court après un septième titre à Melbourne, n'a jamais été inquiétée par la numéro 9. Elle disputera sa 34e demi-finale en Grand Chelem. L'Américaine rejoint deux autres trentenaires dans le dernier carré féminin : la Croate Mirjana Lucic-Baroni, 34 ans et future adversaire de Serena, et sa soeur Venus Williams, 36 ans, qui affrontera une autre Américaine, Coco Vandeweghe, elle âgée de 25 ans.

De son côté, Grigor Dimitrov poursuit son impressionnant parcours à Melbourne. Le Bulgare s'est qualifié très facilement pour les demi-finales aux dépens d'un David Goffin dépassé dans tous les secteurs du jeu et laminé en trois petits sets (6-3, 6-2, 6-4) et un peu plus de deux heures de jeu. Ce sera la deuxième demie en Grand Chelem pour Dimitrov, après Wimbledon en... 2014.

2. Foot - Coupe de la Ligue : Une finale de plus pour le PSG

Paris est décidemment invincible en Coupe de la Ligue. Les Parisiens sont allés s'imposer largement sur la pelouse de Bordeaux en demi-finale (1-4), avec deux doublés signés Edinson Cavani et Angel Di Maria. L'Uruguayen en a d'ailleurs profité pour rejoindre Pauleta dans l'histoire parisienne (109 buts). Ce sera la 4e finale consécutive pour le PSG - qui a enchainé une 26e victoire de rang en coupe - dans une compétition qui devrait bientôt être renommée "Coupe de Paris".

3. Hand - Mondial 2017 : La Suède a fait très peur aux Bleus

Ouf, ils s'en sont sortis, mais, comme annoncé, ce fut compliqué. Devant 28 000 spectateurs au stade Pierre Mauroy, et au prix d'un money time parfaitement géré, l'équipe de France a battu la Suède de trois buts (33-30) en quart de finale de son Mondial. Nedim Remili et Vincent Gérard ont particulièrement brillé dans une rencontre à couteaux tirés où les Suédois ont regardé les Français dans le blanc des yeux. Prochain obstacle sur la route du titre : la Slovénie.

Remili lors de France-SuedeAFP

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Sans Leonard, San Antonio s'est imposé à Toronto. Privés de leur pièce maitresse, les Spurs se sont imposés sur le fil au Air Canada Centre (108-106) dans le choc de la nuit pour signer une 36e victoire cette saison (36v, 9d).

Foot - CAN 2017 : La Côte d'Ivoire à la trappe aussi. Après l'Algérie, c'est un autre grand favori qui a été sorti dès la phase de poule. Les Ivoiriens, tenants du titre, ont été battus par la Maroc (1-0), qualifié dans le groupe C avec la RD Congo.

Ski - Slalom de Schladming : Kristoffersen d'un souffle devant Hirscher. Neuf petits centièmes. C'est l'écart qui a séparé les deux extraterrestres du slalom, lors de la prestigieuse épreuve nocturne de Shladming, à l'avantage du Norvégien, encore une fois. Julien Lizeroux a lui pris une superbe 4e place.

La vidéo de rattrapage

Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen ont offert un nouveau récital lors du slalom nocturne de Schladming mardi soir. Et le Norvégien est encore sorti vainqueur de son duel avec l'Autrichien. Sa 2e manche en vidéo :

Vidéo - Parfait de bout en bout, Kristoffersen les a tous écoeurés 01:47

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Nadal - Raonic, le feu contre la glace (à partir de 9h30)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Rafael Nadal contre Milos Raonic, ce sera le dernier quart de finale du tableau messieurs, mercredi matin. Le vainqueur sera opposé à Grigor Dimitrov en demi-finale.

2. Foot - Coupe de la Ligue : Mission impossible pour Nancy ? (21h)

C'est une montagne nommée Monaco qui se dresse sur la route de la finale pour Nancy. Les Lorrains se déplacent à Louis II avec le fol espoir de déboulonner le leader de Ligue 1, meilleure attaque d'Europe. Aucune chance ?

3. Foot - Coupe d'Italie : Milan va-t-il encore jouer un sale tour à la Juve ? (20h45)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Un grand classique italien en quart de finale de la Coupe d'Italie : la Juve accueille le Milan au Juventus Stadium avec une forte envie de remettre les pendules à l'heure puisque les Turinois ont déjà été battus à deux reprises par leur rival milanais cette saison. En championnat et en Supercoupe d'Italie, très récemment. Jamais deux sans trois pour les Rossoneri ?