Serena - Venus, 5-1, 51 points, Verratti, CAN : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Pour la première d'Evra, l'OM et Gomis flambent

Un retour discret mais réussi pour Patrice Evra en Ligue 1. Le latéral gauche a pris part, pendant 71 minutes, au large succès (5-1) de l'OM contre Montpellier au Vélodrome, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. L'autre homme de cette rencontre s'appelle Bafétimbi Gomis, auteur d'un triplé qui permet à Marseille de remonter provisoirement au 5e rang. De son côté, le MHSC, 14e, n'a plus gagné depuis cinq rencontres et pourrait se retrouver très proche de la zone rouge à la fin du week-end.

Bafetimbi Gomis buteur lors de Marseille - Montpellier en Ligue 1 le 27 janvier 2017AFP

2. Hand - Mondial 2017 : La Norvège a rejoint les Bleus en finale

Vainqueur de la Croatie après prolongation (28-25), au terme d'un scénario hitchcockien, la Norvège s'est qualifiée pour la finale du championnat du monde de hand. Dimanche, pour leur première grande finale, les Norvégiens retrouveront les Français, qu'ils avaient déjà croisés en phase de poule au début du tournoi et auxquels ils avaient donné un peu fil à retordre (31-28).

3. Basket - NBA : Avec 51 points et un nouveau triple-double, Harden a démoli les Sixers

Les 32 points de Joel Embiid n'ont pas suffi pour offrir une nouvelle victoire à Philadelphie. Et pour cause, Philly est tombé sur un James Harden stratosphérique qui a dévoré à lui seul la franchise de Pennsylvanie (123-118), permettant à Houston de signer une 35e victoire cette saison (35v-15d). "The Beard" a signé un nouveau triple-double, avec 51 points (à 16/28 au tir), 13 rebonds et 13 passes. Rien que ça. A noter, dans cette rencontre, la très bonne prestation côté Sixers du Français Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur de 12 points (à 5/5 au tir) en 13 minutes de jeu. Après trois défaites de suite, Cleveland a de son côté retrouvé le chemin de la victoire contre Brooklyn (124-116).

On a aussi retenu pour vous

Foot - Ligue 1 : Verratti forfait pour PSG - Monaco. La grosse tuile pour Paris. Marco Verratti s'est blessé au mollet (contracture) à l'entraînement vendredi et va manquer le choc contre Monaco dimanche soir. Le milieu italien pourrait être absent deux semaines. Ce qui pose également question concernant sa présence contre le Barça le 14 février.

Patinage artistique - Championnats d'Europe : Medvedeva intouchable, Kostner s'immisce entre les Russes. La jeune Russe Evgenia Medvedeva a confirmé sa domination sans partage en conservant sa couronne européenne vendredi à Ostrava, où l'Italienne Carolina Kostner s'est invitée sur le podium.

Foot - Ligue 2 : Troyes rebondit, Auxerre aussi. Après trois défaites de suite, Troyes a renoué avec le succès contre Le Havre (2-1) ainsi qu'avec le podium. Dans le même temps, Auxerre s'est donné de l'air à Clermont (1-0).

La vidéo de rattrapage

A la veille de la tant attendue finale entre Roger Federer et Rafael Nadal, petit retour sur l'un des épisodes qui a façonné leur légende en finales de Grand Chelem. Le jour où... Rafa a fait pleurer Roger.

Vidéo - Le jour où... Nadal a fait pleurer Federer 01:03

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : La finale des soeurs Williams (à partir de 9h30)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

C'est le très gros morceau de la matinée. Pour la première fois depuis Wimbledon 2009 (!), Serena et Venus Williams vont se disputer un titre du Grand Chelem en finale, à l'occasion de leur 28e confrontation sur le circuit. Un match à enjeux mutiples pour Serena, qui peut remporter un 23e titre majeur (le 7e à Melbourne) qui lui permettrait de dépasser Steffi Graf et reconquérir la première place mondiale.

2. Foot - Ligue 1 : Lyon - Lille en tête d'affiche (17h et 20h)

Lyon accueillera Lille au Parc OL à 17h avec l'obligation de gagner pour rester au contact du podium, surtout avant le PSG - Monaco de dimanche soir. A 20h, cinq matches au programme dont un Rennes - Nantes ou un Nancy - Bordeaux.

3. Foot - CAN : Début des quarts de finale (17h et 20h)

Burkina Faso - Tunisie (17h) ouvrira le bal des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations samedi après-midi. Un peu plus tard, le Sénégal affrontera le Cameroun (20h).