Bolt, Griezmann et Leicester : vos vainqueurs des Eurosport Awards

Sportif français de l’année : Griezmann devant Riner et Fourcade

La rédaction l’avait placé 4e. Vous avez choisi de consacrer Antoine Griezmann avec une avance confortable (34%). Derrière, Teddy Riner n’est que 2e (28%) tandis que Martin Fourcade (22%) est le troisième homme. Ces trois-là ont vampirisé les votes puisque Tony Yoka, pourtant immense à Rio, n’a récolté que 7%.

Antoine Griezmann imite Usain Bolt après son but contre l'IrlandePanoramic

Sportif international de l’année : Bolt, d’une courte tête

Comme la rédaction d'Eurosport.fr, vous avez désigné Usain Bolt sportif de l'année 2016. L'an dernier, comme nous, vous aviez choisi Novak Djokovic. Le sprinter jamaïcain, fort de son nouveau triplé olympique, cet été, à Rio, a devancé d'une courte tête (25% contre 22) la star du foot Cristiano Ronaldo, lauréat de l'Euro avec le Portugal et de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Michael Phelps et ses 12 000 médailles olympiques complètent le podium (17%).

Usain BoltPanoramic

L’équipe de l’année : Le triomphe de Leicester

Pouvait-il en être autrement ? Avec 46% de voix, vous avez choisi de désigner Leicester comme votre équipe de l’année devant les Blacks (15%) et le Real Madrid (11%). Vainqueurs de la NBA, les Cleveland Cavaliers sont 4e (10%) devant la sélection de football du Portugal (9%).

Leicester, champion d'AngleterreEurosport

L’entraîneur de l’année : Zidane, au firmament

Pendant de longues semaines, Claudio Ranieri a trusté le haut du classement. Et puis, dans la dernière ligne droite, sans doute porté par le titre de champion du monde des clubs et sa folle série en Liga, Zinedine Zidane l’a assez nettement devancé (41% contre 34%). Même en ayant porté le Portugal au sommet de l’Europe (7%), Fernando Santos complète le podium mais loin derrière les deux autres.

Zinedine Zidane fêté par ses joueurs du Real Madrid après le Mondial des clubsAFP

La révélation de l’année : Riyad Mahrez éclipse les phénomènes Pouille et Verstappen

C’est peut-être sur ce vote-là que votre appétence pour le football s’est exprimée à plein. Riyad Mahrez, meilleur joueur de la saison passée en Premier League, est votre révélation de l’année (25%) devant la nouvelle pépite du tennis français, Lucas Pouille (21%), et la nouvelle terreur des paddocks, Max Verstappen (16%). Les champions olympiques Thiago Braz da Silva et Elaine Thompson n’ont récolté que 8% de vos voix.

Riyad Mahrez célèbre un but marqué avec Leicester sur les épaules de Jamie VardyAFP

La déception de l’année : l’Angleterre à l’Euro, crash marquant

Sorry, good game. Ou pas. L'Angleterre s'est encore trouée dans les grandes largeurs à l'Euro. Pourtant, tout allait bien jusqu'aux huitièmes de finale. Jusqu'à ce que la sélection de sa Majesté ne se prenne les pieds dans le tapis islandais, pour s'incliner 2-1 et sortir par la toute petite porte... C'est donc, pour vous, la plus grosse désillusion de cette année.

La détresse anglaise après la défaite contre l'IslandePanoramic

Le moment le plus fou de l’année : Froome vous a marqués

Là, il n'y a pas eu photo. Avec 32% des suffrages, vous avez considéré à une nette majorité que la course folle de Chris Froome sur les pentes du Mont Ventoux cet été, alors qu'il avait été pris dans une chute et que son vélo était endommagé, était le moment le plus dingue de cette année 2016. Et il est vrai que cette image déjà entrée dans la légende du Tour de France fera date.

Vidéo - Victime d'une chute, Froome a été contraint de monter... à pied dans le Ventoux 02:26

La séquence émotion de l’année : Yoka-Mossely d’une courte tête

C'était dans un mouchoir. Tony Yoka et Estelle Mossely ont été désignés "séquence émotion" de 2016. Deux champions olympiques et un drapeau tricolore, sans aucun doute une des images des Jeux de Rio pour la délégation française. Mais cela s'est joué à un rien. Deux instantanés de la finale de l'Euro (un enfant portugais réconfortant un supporter français, et les larmes de Ronaldo, blessé et contraint de sortir), ont terminé avec 17% des voix chacun.