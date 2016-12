Fourcade 12e devant Djokovic : découvrez le classement complet

25 champions ont reçu au moins une citation de la part des 25 membres de la rédaction ayant pris part au vote. Comme tous les quatre ans, les médaillés d'or olympiques se taillent une grosse part du gâteau : 14 des 25 nommés ont été sacrés champions olympiques au Brésil cet été.

L'athlétisme est le sport le plus massivement cité avec six représentants, et là encore, l'effet olympique a joué à plein. On note par ailleurs que si les écarts étaient faibles entre la 7e et la 10e place (seulement 16 points), il y a ensuite un trou puisque Mo Farah, 11e, pointe à 30 points de Teddy Riner. Martin Fourcade, deuxième Français de ce classement, arrive juste derrière, et juste devant Novak Djokovic et Marcel Hirscher.