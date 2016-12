Dorin et Bardet aux portes du Top 10 : découvrez le classement complet

Vous saviez qui étaient les 10 sportifs (11, en réalité, puisque Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, les patineurs champions du monde, ne forment qu'une seule et même entité) présents dans notre traditionnel Top 10 des champions français de l'année écoulée. Mais ce compte à rebours ne donnait pas une vision globale de ce qu'ont été les votes des 25 membres de la rédaction qui ont établi la hiérarchie.

Au total, ce sont 25 sportifs qui ont été cités au moins une fois. Pour rappel, chacun des 25 votants a donné une liste de 10 noms, le premier recevant 10 points, le deuxième 9, le troisième 8 et ainsi de suite jusqu'au dixième, qui se voyait octroyer un point. Le pilote Romain Dumas, vainqueur des 24 Heures du Mans, ferme la marche de ce classement avec 1 point, mais il fait partie du club des heureux élus 2016.

Un Top 12, plus qu'un Top 10

Derrière le Top 10 que vous connaissiez déjà, Marie Dorin-Habert est restée juste à la porte. Epoustouflante lors des Championnats du monde de biathlon l'hiver dernier, où elle avait décroché six médailles en six épreuves, dont trois en or, Dorin a glané 51 points, soit neuf de moins seulement que le duo Papadakis-Cizeron, 10e de notre classement. Romain Bardet (2e du Tour de France au mois de juillet), 12e avec 47 points, est lui aussi passé près du Top 10.

En revanche, derrière, il y a un net écart puisque Nando De Colo, 13e, finit avec 26 points. Il y a donc autant de marge entre le 12e et le 13e qu'entre le 8e et le 12e. C'est donc presque un Top 12, plus qu'un Top 10, qui s'est isolé dans le classement, au sein duquel on retrouve tous les champions olympiques en individuel cet été à Rio. Mais Teddy Riner et Martin Fourcade, séparés seulement par 11 petits points, ont clairement dominé les débats cette année.