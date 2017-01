Spurs, Djokovic, Dakar : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué depuis hier soir

Rugby – Top 14 : Toulon entame bien 2017

C'était le choc de poids lourds de ce 1er janvier : Toulon, à Mayol, recevait le Racing dans le remake de la dernière finale du Top 14. Au bout d'un match particulièrement intense, les Varois se sont imposés 17-11 devant leur public dimanche soir. Un succès qui permet au RCT de revenir à la 4e place d'un classement co-dominé par Clermont et La Rochelle, qui a rejoint le club auvergnant en tête après son carton bonifié contre Grenoble (40-3).

Basket – NBA : Atlanta bat sa bête noire

Pour la première fois depuis 2010, Atlanta a battu San Antonio (114-112 après prolongation) cette nuit, grâce aux 29 points de Tim Hardaway Junior. Après onze défaites consécutives, les Hawks sont venus à bout des Spurs et leur ont infligé leur troisième défaite de la saison à l'extérieur. Pour ce match, Gregg Popovich avait pourtant récupéré Kawhi Leonard, mais le meilleur marqueur des Spurs, malade les jours précédents, n'était manifestement pas encore à 100%. Toronto a consolidé sa deuxième place à l'Est en s'imposant chez les Lakers (114-123) avec un monstrueux Kyle Lowry (41 points).

Tennis – Brisbane : Mahut gagne le derby des papys

La saison 2017 débute officiellement cette semaine, notamment du côté de Brisbane, en Australie. Le 1er tour a notamment offert cette nuit (lundi matin à Brisbane) un duel 100% tricolore et 100% vétéran entre Nicolas Mahut et Stéphane Robert, 71 ans à eux deux. Mahut s'est imposé en trois manches (4-6, 6-3, 6-4) et affrontera en huitièmes de finale Grigor Dimitrov ou Steve Johnson. Bonne victoire de David Ferrer, tête de série numéro 8, contre Bernard Tomic (6-3, 7-5).

Nicolas MahutAFP

En bref

Foot US – NFL : Les deux derniers billets pour les playoffs sont revenus à Green Bay et Detroit, qui s'affrontaient cette nuit dans le Michigan. Les Packers l'ont emporté 31-24 dans le sillage de leur quarterback Aaron Rodgers et arrachent du coup le titre de division.

Tennis – Hopman Cup : L'équipe de France composée de Richard Gasquet et de Kristina Mladenovic a battu l'Allemagne par une victoire 2 à 1. Mladenovic, 42e mondiale, s'est inclinée sèchement en deux manches contre Petkovic (55e) 6-2, 6-1. Puis Gasquet (18e) a égalisé, en s'imposant contre le prometteur Alexander Zverev (24e) 7-5, 6-3. Associés par la suite en double mixte sur un format particulier en deux manches gagnantes au meilleur des quatre jeux, Gasquet et Mladenovic ont pris le meilleur (4-2, 4-1), assurant le point de la victoire.

Le tweet grand pont de la nuit

Vous connaissiez le grand pont en football ? Et bien ça existe aussi en basket. Sponsorisé par Kris Dunn, le meneur rookie de Minnesota.

La vidéo de rattrapage

Ce lundi marquera le coup d'envoi de notre live mercato. Sept jours sur sept jusqu'à la fin du mois de janvier. Avant de s'y plonger, petit tour d'horizon des joueurs qui pourraient bien en être les principaux animateurs.

Vidéo - Ces 8 joueurs qui vont animer le mercato hivernal 01:27

Ce qu'il ne faudra pas rater lundi

Foot – Premier League : C'est (déjà) reparti

Ces gens-là ne se reposent donc jamais ? La première moitié de la saison s'est terminée dimanche soir en Angleterre. La seconde débute dès ce lundi avec le coup d'envoi de la 20e journée. Six matches sont au programme, avec le déplacement du champion Leicester à Middlesbrough dès 13h30. Liverpool et Manchester United seront également sur la route, respectivement à Sunderland (16h) et West Ham (18h15), alors que Manchester City reçoit Burnley (16h).

Liverpool va tenter de garder le contact avec ChelseaAFP

Tennis – Doha : Djokovic premier de cordée

Andy Murray et Novak Djokovic ont formé en 2016 le duo dominateur du tennis. Le Britannique et le Serbe sont de retour et dès l'entame de cette nouvelle saison, ils pourraient s'affronter en finale à Doha. Le Djoker est le premier à monter au front. Ce lundi, il démarre sa campagne 2017 face à l'Allemand Jan-Lennard Struff. Début de la rencontre aux alentours de 15h30, à suivre EN DIRECT sur Eurosport et Eurosport Player.

Rallye raid – Dakar : Le grand jour

Le Dakar 2017, présenté comme le "plus dur" de l'ère sud-américaine, s'offre lundi un départ inédit depuis Asuncion, pour un périple de quelque 8800 kilomètres jusqu'à Buenos Aires en passant par la haute montagne bolivienne. En attendant le départ, c'est surtout la météo qui préoccupait les 501 concurrents, après les violentes averses tropicales de ces derniers jours qui ont inondé en quelques minutes les rues de la capitale paraguayenne. Le Dakar doit s'achever le 14 janvier prochain.