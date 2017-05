Stade français, Chelsea, Mladenovic, Djokovic - Nadal : L'actu du 13 mai sur un plateau

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Challenge Cup : La cinquième tentative fut la bonne pour le Stade français

Deux mois après le projet de fusion avec le Racing 92 qui a failli les plonger dans l'inconnu, les joueurs de Stade français ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club en décrochant un premier titre européen. En l'occurrence, la Challenge Cup. Le tout, après quatre échecs en finale lors de ces 16 dernières années. Pour ce faire, les Parisiens ont pris le meilleur sur Gloucester (17-25) à Murrayfield. Menés 10-0, ils ont su renverser le match grâce à des essais de Sergio Parisse, Jonathan Danty et Geoffrey Doumayrou pour s'adjuger la victoire au cours d'une soirée qui restera à jamais gravée dans la mémoire du rugby tricolore.

Le Stade français champion d'EuropeAFP

2. Football - Premier League : Chelsea sacré pour la sixième fois

Chelsea n'a pas manqué l'occasion de décrocher le sixième titre de son histoire. Les Blues ont lutté pour y parvenir sur la pelouse de West Bromwich Albion mais un but de Michy Batshuayi en fin de match a permis aux hommes d'Antonio Conte de mettre un point final à leur magnifique saison (0-1). Ces derniers ne peuvent plus être rejoints car ils comptent dix longueurs d'avance sur Tottenham alors qu'il ne reste aux Spurs que trois matches à disputer.

3. Tennis - WTA Madrid : Mladenovic à un pas du titre

Kristina Mladenovic n'a pas tremblé face à Svetlana Kuznetsova, 9e joueuse mondiale, en demi-finale du tournoi (6-4, 7-6). La Française a nettement dominé les débats, se procurant notamment 10 balles de break tout au long de la partie. Elle défiera en finale vers 19h00 ce samedi la Roumaine Simona Halep, qui n'a fait qu'une bouchée de la Lettone Anastasija Sevastova (6-2, 6-3), pour aller chercher le titre le plus important de sa carrière. Mieux, elle pourrait devenir première à la Race en cas de succès. De quoi couronner un début de saison royal.

Kristina MladenovicGetty Images

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - Euro 2017 : Rudy Gobert a annoncé dans les colonnes de L'Equipe qu'il ne disputerait pas la compétition avec l'équipe de France. Après Nicolas Batum, c'est un nouveau coup dur pour les Bleus.

Rudy Gobert a annoncé dans les colonnes de L'Equipe qu'il ne disputerait pas la compétition avec l'équipe de France. Après Nicolas Batum, c'est un nouveau coup dur pour les Bleus. Football - Ligue 2 : A un match du terme du championnat, six équipes peuvent encore croire à la montée après les résultats de la 37e journée. Nîmes, Brest, Lens, Troyes, Amiens et Strasbourg sont dans la course.

A un match du terme du championnat, six équipes peuvent encore croire à la montée après les résultats de la 37e journée. Nîmes, Brest, Lens, Troyes, Amiens et Strasbourg sont dans la course. Hockey sur glace - Mondial 2017 : La France a remporté sa troisième victoire en phase de poules en prenant le meilleur sur la Biélorussie (4-3). Elle conserve ainsi ses chances de qualification pour les quarts de finale.

La France a remporté sa troisième victoire en phase de poules en prenant le meilleur sur la Biélorussie (4-3). Elle conserve ainsi ses chances de qualification pour les quarts de finale. Basket - NBA : Grâce à un panier de John Wall dans les ultimes secondes du match 6 de la demi-finale de conférence Est, Washington a battu Boston (92-91) et égalisé dans la série (3-3).

Grâce à un panier de John Wall dans les ultimes secondes du match 6 de la demi-finale de conférence Est, Washington a battu Boston (92-91) et égalisé dans la série (3-3). Tennis - Masters Madrid : Après Novak Djokovic, Rafael Nadal et Pablo Cuevas, Dominic Thiem a décroché le dernier ticket pour les demi-finales en dominant facilement Borna Coric (6-1, 6-4).

Après Novak Djokovic, Rafael Nadal et Pablo Cuevas, Dominic Thiem a décroché le dernier ticket pour les demi-finales en dominant facilement Borna Coric (6-1, 6-4). Football - National : Quevilly-Rouen et Châteauroux ont validé leur montée en Ligue 2 à l'issue de la 33e journée.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Montmelo 1994 : Le jour où… on a compris que Schumacher était un génie 01:02

Le tweet festif

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Rugby - Champions Cup : C'est le grand soir pour Clermont (18h00)

Clermont défie la redoutable équipe des Saracens en finale. Après deux échecs - 2013 et 2015 - au même stade de la compétition, les Auvergnats espèrent soulever pour la première fois le plus important des trophées européens. Mais le défi s'annonce immense car en face se dresse une formation qui n'a plus perdu depuis 17 matches et qui est en prime tenante du titre. Reste qu'en sept confrontations face aux Anglais, l'ASM a gagné à cinq reprises. De quoi nourrir l'espoir de tout un peuple.

Camille Lopez (Clermont) exulte avec Scott Spedding après son drop victorieux contre le LeinsterAFP

2. Tennis - Masters 1000 Madrid : Djokovic défie Nadal pour la 50e fois (A partir de 16h00)

C'est l'un des duels les plus disputés de l'ère moderne. Novak Djokovic, qui a bénéficié de l'abandon de Kei Nishikori, rencontre Rafael Nadal, tombeur de David Goffin (7-6, 6-2), en demi-finale du tournoi. Ce sera le 50e affrontement entre les deux hommes. Pour le moment, le Serbe domine (26-23) mais le Majorquin est, lui, sur une dynamique extrêmement positive après ses succès à Monte-Carlo et Barcelone. Avantage, donc, à ce dernier.

3. Formule 1 - Grand Prix d'Espagne : Hamilton pour une nouvelle pole ? (14h00)

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les deux séances d'essais libres vendredi. Il se présente donc comme le favori logique pour les qualifications. Son plus grand rival dans la course à la pole position pourrait être son coéquipier Valtteri Bottas, qui a réalisé des temps intéressants. Les deux pilotes Ferrari seront, eux, à l'affut de la moindre erreur.