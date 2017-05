Tapis vert, malice, Giro, Diamants : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Rashford, sauveur de MU

Sans Zlatan Ibrahimovic, c'est Marcus Rashford qui danse. Le jeune international anglais a permis à Manchester United de faire un pas vers la finale de la Ligue Europa en marquant d'un coup franc magnifique, plein de malice, sur le terrain d'un Celta Vigo qui n'a pas démérité (0-1) lors de cette demie-finale aller. Pour la bande à Paul Pogba, Stockholm se rapproche.

2. Football - Ligue 1 : Bastia peut s'estimer heureux

Trois matches à huis-clos et sur terrain neutre assortis d'une défaite sur tapis vert face à Lyon. Voilà la sanction adoptée par la commission de discipline de la Ligue ce jeudi après les débordements au stade Armand Cesari le 16 avril dernier. Un moindre mal pour le club corse qui peut se réjouir de ne pas être sanctionné par une perte de points qui aurait pu le pénaliser fortement en vue du maintien. Il a cependant décidé de faire appel, comme l'ont confirmé ses dirigeants auprès de l'AFP.

3. Basketball – NBA : Washington se relance, les Warriors accélèrent

Au terme d’un match au couteau, très engagé, les Wizards de Washington ont pris le meilleur sur Boston lors du match 3 (116-89) et recollent au score après leurs deux défaites inaugurales (2-1). John Wall s’est fendu de 24 points tandis que Isaiah Thomas a été limité à 13 petits points.

Dans l'autre match du soir, les Warriors n'ont pas tremblé face à Utah en s'imposant tranquillement (115-104) malgré les 33 points de Gordon Hayward. Golden State mène 2-0 dans la série.

4. Cyclisme - Tour d’Italie : Ruffoni et Pirazzi interdits de Giro

Deux coureurs italiens de l'équipe Bardiani, Nicola Ruffoni et Stefano Pirazzi, ont été interdits de Giro, qui débute ce vendredi, après un contrôle antidopage positif à des "peptides libérateurs de l'hormone de croissance". Ruffoni et Pirazzi ont été contrôlés hors compétition respectivement les 25 et 26 avril. L’équipe italienne a annoncé attendre la contre-analyse avant de prendre des sanctions.

On a aussi retenu pour vous

Louis Picamoles (Northampton)Icon Sport

Le tweet qui donne envie d’être en vacances

La video de rattrapage

Vidéo - Griezmann, un pas de plus vers l’Angleterre 02:06

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme – Tour d’Italie : Quintana, Nibali et les autres vont en découdre

Qui pour succéder à Vincenzo Nibali, tenant du titre ? C’est ce vendredi que débute le Giro en Italie pour une première étape de 203 kilomètres entre Alghero et Olbia. Entre Nairo Quintana, très affuté en 2017, Vincenzo Nibali, double vainqueur voire Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Adam Yates ou Geraint Thomas, la bataille s’annonce rude pour se parer de rose. Et elle risque de nous régaler.

Vidéo - Sport Explainer : L’art de la descente, avec Vincenzo Nibali 03:23

2. Athlétisme – Ligue des Diamants : Un nouveau format pour de nouvelles étoiles ?

C’est ce vendredi que reprend la Ligue des Diamants avec un meeting à Doha. Avec un nouveau format (douze meetings pour deux finales), l’épreuve se veut plus attractive. Elle lance surtout la saison en plein air qui aura pour point d’orgue les championnats du monde de Londres en août prochain.

3. Hockey - Championnats du Monde : Les Français visent le Top 8

Alors que le Mondial s’ouvre ce vendredi à Paris-Bercy avec Finlande-Bélarus (16h15), les Tricolores ont la pression. Car leur objectif est double : rester dans le gotha mondial mais également s’offrir une part de rêve et pourquoi pas de nouveau accéder aux quarts de finale. Début des choses sérieuses samedi face à la Norvège (20h15).

L'équipe de France de hockey sur glace lors de son succès en amical face à la BiélorussieGetty Images

4. Football - Ligue 1 : Un Bordeaux – Saint-Etienne pour l’Europe

Le 5e contre le 7e. Mine de rien, ce Bordeaux-ASSE prévu à 20h45 aura des airs de blockbusters de prétendants européens. Les deux équipes, en course pour la Ligue Europa, ont l’occasion de se rapprocher un peu plus d’une qualification. Les Bordelais peuvent creuser l’écart sur Marseille tandis que l’objectif stéphanois sera justement de se rapprocher du club phocéen.

Et évidemment, comme tous les vendredis, vous en avez l’habitude, vous avez rendez-vous avec nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier pour la Stream Team à partir de 17h. L’échec des clubs français en Coupe d’Europe sera évidemment au menu donc n’hésitez pas à poser vos questions via notre page Facebook. On vous attend nombreux.