Top 14, Gignac, Draxler, Shaq : L'actu sur un plateau du vendredi 23 décembre 2016

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Top 14 : Grenoble s'offre le Stade Toulousain et un bon bol d'air

Grenoble n'était pas favori mais ce sont bien les Isérois qui sont sortis vainqueurs contre Toulouse jeudi soir. La lanterne rouge s'est imposée 26-22 grâce notamment à un énorme travail défensif en fin de match. Le FCG laisse la dernière place du Top 14 à Bayonne. Toulouse fait une bien moins bonne opération en glissant à la 5e place avant les matches du jour.

2. Ski – Coupe du monde : Kristoffersen toujours le patron à Madonna Di Campiglio

Vainqueur en 2015, le Norvégien Henrik Kristoffersen a remis le couvert cette saison sur le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Il a devancé Marcel Hirscher de 33 centièmes et Stefano Gross. Alexis Pinturault termine meilleur Français avec une septième place, Julien Lizeroux, auteur d'une énorme deuxième manche, finit 13e, Jean-Baptiste Grange 14e.

Kristoffersen reste le roi de Madonna, Pinturault limite la casse

3. Football – Liga MX : Le but de Gignac offre une belle chance aux Tigres

André-Pierre Gignac s'est encore montré décisif cette nuit en marquant face au Club América en finale du championnat mexicain. Son but n'a toutefois pas suffit aux Tigres, tenus en échec (1-1) lors de ce match aller. L'ancien joueur de l'OM est par ailleurs sorti sur blessure. Les joueurs de Monterrey sont toutefois en bonne position pour s'offrir le titre dans la nuit de lundi à mardi.

On a aussi repéré pour vous

Football – Transferts : Le PSG semble très proche de tenir sa première recrue de l'hiver avec Julian Draxler. L'Allemand devrait rejoindre Paris pour 36 millions d'euros selon plusieurs médias allemands (Bild) et français (RMC et L'Equipe). Le champion du monde 2014 va apporter de la profondeur sur les ailes de l'attaque parisienne, avant la possible arrivée d'un renfort en pointe.

Handball – Championnat D1 : Nantes fait tomber le PSG pour la première fois de la saison en s'imposant 37-31 dans la grande salle de la Beaujoire (record de spectateurs pour un match de championnat en salle en France). Paris a aussi perdu Nikola Karabatic, blessé à la cheville.

Football – Serie A : Vainqueur du Chievo Vérone (3-1), l'AS Rome est la grande gagnante de la soirée de Serie A. Autre prétendant au podium, le Napoli a été tenu en échec par la Fiorentina dans un match magnifique (3-3). A noter le record de précocité établi par Pietro Pellegri, joueur du Torino, entré en jeu à seulement 15 ans et 9 mois.

Basketball – NBA : Belle performance des Los Angeles Clippers, vainqueurs des San Antonio Spurs (106-101), pourtant bouillant depuis le début de saison à l'extérieur, et ce malgré la blessure de Chris Paul, touché aux ischio-jambiers. Miami a célébré Shaquille O'Neal en retirant son maillot et en battant les Lakers (115-107), autre franchise historique du Shaq.

Football – Ligue 1 : Auteur d'un coup de pied sur Corentin Tolisso lors de Monaco-OL (1-3), Benjamin Mendy a été sanctionné de cinq matches de suspension, dont un avec sursis, par la LFP. Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco, a lui été convoqué pour s'expliquer après ses propos sur l'arbitrage vis à vis de l'OL. Enfin, Milan Bisevac (Metz), auteur d'un coup de coude contre Caen, a lui aussi pris une lourde sanction : six matches ferme.

Voile - Vendée Globe : Toujours largement en tête du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) devrait franchir le Cap Horn ce vendredi, en début d'après-midi. A 5h, son plus proche poursuivant, Alex Thomson, pointait à près de 700 milles.

Basket - Euro U18 : La France est devenue championne d'Europe en battant la Lituanie en finale (75-68). C'est la quatrième victoire d'une sélection U18 tricolore à l'Euro après 1992, 2000 et 2006. Les Bleuets ont encore une fois été menés par un Frank Ntilikina monstrueux, auteur de 31 points à 11/16 au tir. Le meneur de jeu de Strasbourg a par ailleurs été élu MVP de la compétition et est accompagné dans le meilleur 5 de la compétition par son coéquipier Sekou Doumbouya (2m02) qui évolue déjà en professionnel à Poitiers alors qu'il fête ce vendredi ses 16 ans.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Top 14 : Derniers chocs avant Noël

Les fêtes approchent mais on joue encore sur les pelouses du Top 14. Et cette 14e journée offre quelques affiches de haute volée. Montpellier, 2e, accueille Toulon, 3e en prime time. Avant cela, les clubs franciliens, en difficulté cette saison, vont avoir une chance de revenir vers le haut : le Stade Français va chez le leader clermontois et le Racing 92 reçoit Castres, cinquième.

2. Football – Super Coupe d'Italie : Un trophée en cadeau

L'historique Juventus Turin – AC Milan est le rendez-vous football de la journée pour la Super Coupe d'Italie. Les deux clubs mythiques du football italien seront sur le pont dès 17h30, pour s'offrir un premier trophée cette saison. Une rencontre à suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

