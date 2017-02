Wenger, Tsonga, Worley, Fourcade, MU-ASSE : L'actu sur un plateau du 16 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le Bayern impitoyable avec Arsenal et Wenger

Les 8es de finale ont décidément un parfait de K.-O. Après le retentissant 4-0 du PSG face au FC Barcelone, le Bayern a fait un grand pas vers la qualification en humiliant Arsenal (5-1) à domicilie. Accrochés à la pause, les Munichois ont profité de la sortie sur blessure de Laurent Koscielny pour faire exploser la défense par l'entremise de Robert Lewandowski, Thiago Alcantara et Thomas Müller. Ils ont peut-être aussi scellé l'avenir d'Arsène Wenger, entraîneur historique des Gunners sur la sellette depuis des semaines...

Arsène Wenger lors de Bayern - ArsenalAFP

Le Real Madrid, rapidement surpris par un but d'Insigne, a inversé la tendance contre Naples (3-1) avec notamment un excellent Karim Benzema auteur de son 51e but dans la compétition, soit le nouveau record pour un joueur Français, à la place Thierry Henry.

2. Tennis - ATP Rotterdam : Tsonga déroule

Aux Pays-Bas, Jo-Wilfried Tsonga a imité son compatriote Pierre-Hugues Herbert en se qualifiant pour les quarts de finale de l'ATP 500 - le plus gros tournoi depuis Melbourne - en classant le dossier Gilles Muller, 28e au classement ATP, en 62 minutes et 6-4, 6-2. Au prochain tour, le 14e mondial se frottera au service de Marin Cilic, champion de l'US Open 2014 et actuel 7e mondial, ou à un autre Croate, Borna Coric.

3. Basketball - NBA : Thomas record, Houston subit la montée en puissance de Miami

La Ligue est bien patronnée : Golden State, leader de la Conférence Ouest, s'est promené contre Sacramento (103-73) et Cleveland, place forte de l'Est, a dominé Indiana (113-104).

Pas de problème non plus pour leurs suivants : San Antonio a fait la leçon à Orlando (107-79) et Boston a encore pu compter sur Isaiah Thomas pour défaire Philadelphie (116-108). Au passage, ça fait 40 matchs que le meneur d'1m75 colle au moins 20 points, soit l'égal d'un autre Celtic, John Havlicek, en 1971/1972.

James Harden a encore plaidé pour sa candidature au rang de MVP en s'octroyant un 15e "triple double" (38 points, 12 passes, 12 rebonds) mais Houston - 3e à l'Ouest - était trop faible au tir (41,4%) pour s'en sortir (109-117) face à une équipe de Miami - 10e à l'Est - qui se retrouve peu à peu.

On a aussi retenu pour vous

Football - Cinéma : Nicolas Anelka est revenu dans Onze Mondial sur la Coupe du monde 2010 en promettant les réponses à quelques célèbres énigmes. "Ce que j'ai dit à Domenech ? Ça, je le dirai dans mon film, que je suis en train de faire (...) La taupe ? Je connais le ‘coupable', je le dévoilerai dans mon film", a-t-il lancé. Et pour ce qui est des insultes inventées en Une par un grand quotidien, il l'a redit : "Je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, je l'aurais assumé. Je l'aurais répété, même."

La vidéo de rattrapage

L'étroite surveillance mis en place dans son sillage n'aura pas suffi : Alejandro Valverde (Movista) s'est adjugée au sprint la 1re étape de la Ruta del Sol, mercredi.

Vidéo - Valverde avait la pancarte, il l’a assumée : le final de la 1re étape 02:28

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Ski alpin - Mondiaux : Worley, une chance en or

Les Bleus ont ouvert leur compteur en s'adjugeant l'épreuve par équipe mardi et ce matin (9h45) peut apporter la plus belle des récompenses en individuel. Tessa Worley, qui a largement conduit l'équipe de France au titre il y a deux jours, a en effet une belle carte à jouer dans le géant, dont elle est leader de la Coupe du monde.

2. Biathlon - Mondiaux : Fourcade à la poursuite de... Bjoerndalen

L'évocation de son nom suffit à donner le tournis... Et le rappel ses derniers résultats plus encore : Martin Fourcade est champion olympique et triple champion du monde de la spécialité et il a remporté 9 des 12 épreuves. Mais la Catalan peut faire du 20km un rendez-vous (à 14h30) avec l'histoire puisqu'il vise le record des titres mondiaux individuels (11) et de victoires sur une saison (12), actuels propriété d'Ole Einar Bjoerndalen.

Martin FourcadeAFP

3. Football - Ligue Europa : Saint-Etienne contre Zlatan

Ce n'est qu'un 16e de finale mais l'ASSE bien va connaître le frisson des grandes soirées européennes à Manchester United (21h05), et le redoutable privilège d'affronter l'équipe de José Mourinho emmenée par Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant qui a souvent été son bourreau en Ligue 1. Avec en prime un Pogba, Florentin, frère de Paul qui sera en face.

De son côté, l'OL tentera d'oublier ses vicissitudes du championnat aux Pays-Bas, contre l'AZ Alkmaar (19h00).