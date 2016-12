Westbrook, Shiffrin, Nadal, tremplins : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Westbrook se fait éjecter, les Cavs ont tremblé

Vous pensiez vous réveiller avec un nouveau triple-double venu d'ailleurs de Russell Westbrook ? Eh bien, c'est raté. La faute aux Memphis Grizzlies, qui ont fait sortir le meneur d'OKC de ses gonds, et du match. Après 23 minutes sur le parquet, et alors qu'il n'avait pas signé la moindre passe dans la rencontre, Westbrook a été exclu par les arbitres au milieu du 3e quart-temps pour deux fautes techniques consécutives. Et sur le terrain, le Thunder a pris une bonne raclée (114-80). De leur côté, les Cavaliers ont bien cru couler contre les Celtics après avoir mené de 18 points mais ils ont fini par s'imposer (124-118), une nouvelle fois portés par le duo Irving (32 points, 12 passes) - LeBron (23 points, 11 passes, 8 rebonds).

2. Tennis - tournoi d'exhibition : Nadal, retour gagnant

Ce n'est qu'un tournoi d'exhibition mais c'est plutôt de bon augure avant la reprise officielle de la saison. Après deux mois d'arrêt pour se soigner, Rafael Nadal s'est offert jeudi à Abou Dhabi une belle victoire contre Tomas Berdych, écrasé 6-0, 6-4 par celui qui est désormais numéro 9 au classement ATP. "Rafa" retrouvera Milos Raonic vendredi en demie de ce tournoi qui réunit six des douze meilleurs joueurs de la planète. L'autre demie opposera le numéro un mondial Andy Murray au Belge David Goffin, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga.

Rafael Nadal lors du tournoi d'Abou DhabiAFP

3. Ski alpin - Slalom de Semmering : Douze à la suite pour Shiffrin, qui égale Schneider

Rien n'arrête l'insatiable Mikaela Shiffrin. Après ses succès en géant mardi et mercredi, la skieuse américaine a de nouveau gagné jeudi soir, mais en slalom cette fois, sa discipline de prédilection. Pas impériale en première manche, ni pendant une bonne partie de la seconde, la leader de la Coupe du monde a juste eu besoin de mettre les gaz en fin de parcours pour signer une 12e victoire de rang en slalom. Du jamais vu depuis Vreni Schneider, légende suisse des piquets dans les années 80-90. Epoustouflant.

On a aussi retenu pour vous

Basket - Pro A : La sélection étrangère retrouve le goût de la victoire au All Star Game. Après trois défaites de rang, les joueurs étrangers du championnat de France ont remporté le match des étoiles d'un cheveu (130-129) contre la sélection française, jeudi soir à Bercy.

Foot - Liga : Griezmann piégé par une radio espagnole. Des petits malins ont fait tourner l'attaquant français en bourrique lors d'un entretien canular mis en place pour célébrer la journée du 28 décembre, équivalent en Espagne de notre 1er avril.

Foot : Les stars brésiliennes rendent hommage à Chapecoense. Lors du match d'exhibition annuel organisé par Zico, les équipes de stars ont rendu hommage aux victimes du crash d'avion de l'équipe brésilienne.

Vidéo - Réunies par Zico au Maracana, les stars brésiliennes rendent hommage à Chapecoense 01:15

La vidéo de rattrapage

2016 était la dernière chance de profiter d'eux : voici les grands retraités de l'année

Vidéo - 2016 était la dernière chance de profiter d'eux : les grands retraités de l'année 02:37

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Saut à ski - Tournée des 4 Tremplins : Oberstdorf ouvre le bal (16h45)

La célèbre Tournée des quatre Tremplins, Graal des sauteurs à ski et traditionnel rendez-vous des fêtes de fin d'année, débute ce vendredi avec le concours d'Oberstdorf. Présentation en vidéo :

Vidéo - La Tournée des quatre Tremplins, le mythe dont ils rêvent tous 00:55

2. Rugby - Top 14 : Le LOU et l'UBB lancent les hostilités du Boxing Day (20h45)

Le Boxing Day du Top 14 démarre vendredi soir avec un Lyon - Bordeaux-Bègles, en ouverture de la 15e journée. Les deux équipes, dans le dur lors des derniers matches (deux défaites de rang pour l'UBB, quatre pour le LOU), tenteront de renouer avec la victoire pour passer un bon réveillon.

3. Foot - Premier League : Hull et Everton ouvrent le bal des matches du Nouvel An (21h)

C'est bien connu, les Anglais ne s'arrêtent jamais pendant les fêtes. Après le Boxing Day, place donc au New Year's Day avec la 19e journée de Premier League qui s'ouvrira vendredi soir par un Hull City - Everton en prime time (21h).