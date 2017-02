XV de France, Fourcade, 5-0, Durant : L’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Une promenade pour Monaco, un joli succès pour Toulouse

La pression, quelle pression ? Contraint de jouer après le PSG, revenu provisoirement à égalité de points, l’ASM n’a pas tremblé et repris son avance au classement en étrillant Metz (5-0). A Toulouse, l’arrivée d’Andy Delort a fait un bien fou et son nouveau but a lancé les siens vers un succès contre Bastia (4-1). Le LOSC a chuté une troisième fois de suite, cette fois face à Angers (1-2), et n’a plus qu’un point d'avance sur le premier relégable, Caen, battu à Dijon (2-0).

2. Basketball - NBA : Durant mate Oklahoma City et ses anciens coéquipiers

Devenu l'ennemi public N.1 à Oklahoma City après en avoir été pendant huit saisons le héros, Kevin Durant n'a fait aucun sentiment face à son ancienne équipe dominée par Golden State (130-114). Son ancien meilleur ami Russell Westbrook (47 points), qui ne lui parle même plus, a bien essayé de le faire disjoncter, tout comme Andre Roberson qui a failli en venir aux mains. Mais le joueur des Warriors a surmonté ces provocations et inscrit 34 points.

3. Football - Liga : Le Real se fait une (petite) frayeur

Après le carton du Barça face à Alavés (0-6), le Real se devait de répondre pour reprendre la tête du classement, chipée provisoirement par les Catalans. Tout n’a pas été limpide et les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas vraiment rassuré défensivement mais ils ont fini par s’imposer grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo, Isco et Lucas Vazquez. Ils restent donc leaders de la Liga pour un petit point sauf qu’ils ont toujours deux matches en retard par rapport à leurs rivaux.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Lassana Diarra ne sera pas du déplacement à Nantes annonce L’Equipe. Le joueur aurait signifié à son entraîneur qu’il ne voulait plus joueur pour l’OM pour le moment.

Handball - Ligue des champions : Le PSG s'est imposé contre les Danois de Silkeborg (32-27) lors de la 10e journée grâce à ses deux champions du monde Nikola Karabatic et Nedim Remili.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - 7 ans sans victoire à l'extérieur pour le chardon, Picamoles hyperactif : France-Écosse en chiffres 00:54

Ce que vous ne devrez pas rater aujourd’hui

1. Rugby - VI Nations : Les Bleus doivent gagner

Après la défaite frustrante face à l’Angleterre le week-end dernier, les Français retrouvent l’Ecosse au Stade de France. Et renouer avec le succès est impératif pour les Bleus de Novès qui restent sur trois revers, tous étriqués. Le XV du Chardon a progressé et battu l’Irlande lors de la 1ere journée mais à domicile, les coéquipiers de Louis Picamoles doivent faire la loi. Ils doivent, aussi, garder dans un coin de leur tête qu’ils peuvent remporter ce Tournoi. Mais ça passe par une révolte face aux Ecossais.

2. Ski alpin - Mondiaux : Deux descentes pour le prix d’une

Reportée hier, la descente hommes s’élancera ce dimanche, deux petites heures après celle des femmes. Beat Feuz, chez lui à Saint-Moritz, s’annonce comme le grand favori des garçons. Mais une ribambelle d’outsiders (Peter Fill, Dominik Paris, Kjetil Jansrud, Hannes Reichelt et Erik Guay) et plusieurs français (Adrien Théaux, Johan Clarey) peuvent espérer venir le titiller. Chez les femmes, Lara Gut absente, on se dirige vers un duel entre Ilka Stuhec et Lindsey Vonn.

3. Biathlon - Mondiaux : Un premier titre pour Fourcade ?

De l’argent sur le relais mixte et du bronze sur le sprint. Jusque-là Martin Fourcade n’a réussi à conserver aucun de ses titres acquis l’an passé en Norvège. Il aura une nouvelle chance ce dimanche sur la poursuite où partira en troisième position, à 0’23 de Benedict Doll. Auteur de deux fautes au tir sur le sprint hier, le Catalan, qui a fait la paix avec Anton Shipulin après la course, partira en position de chasseur et avec l'esprit libre.

4. Tennis - Montpellier : Gasquet pour tripler la mise

Double tenant du titre à Montpellier, Richard Gasquet vise un troisième trophée de suite (et son quatrième au total) dans l’Hérault. Face à lui, Alexander Zverev, qui s’est fait un malin plaisir de faire tomber les têtes françaises depuis le début du tournoi (Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga). A 21 ans, il visera le deuxième titre de sa carrière après celui acquis l’an passé à Saint-Pétersbourg. Il avait alors battu Stan Wawrinka, preuve qu’il n’a pas peur de grand monde sur le circuit.