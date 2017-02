XV de France, Monaco, ASSE-OL, CAN, Super Bowl : L'actu sur un plateau du dimanche 5 février 2017

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - 6 Nations : Le XV de France est passé près

Les Bleus restent proches des meilleures nations de la planète ovale, mais proches seulement et ça en devient rageant. Samedi à Twickenham, les hommes de Guy Novès ont manqué de peu l'exploit en s'inclinant (19-16) en Angleterre. Au bout d'un match équilibré et plaisant, l'étincelant Louis Picamoles et ses compagnons ont cédé sur un essai de Te'o, tout juste entré en jeu. "On a un coeur gros comme ça, on continue de développer notre rugby comme on sait le faire mais ça manque de rigueur, de maturité. Notre équipe est très jeune", a constaté le sélectionneur Novès.

Louis Picamoles (XV de France)AFP

2. Football - Ligue 1 : Monaco fait le ménage

La 23e journée a recomposé le trio de tête puisque Monaco trône désormais seul sur le championnat suite à sa victoire-revanche contre Nice (3-0) dans le derby soldé par un cinglant 4-0 pour l'OGC à l'aller. Après la pause, Valère Germain et Falcao ont mis les Aiglons à trois points. L'OGC a même ensuite perdu sa deuxième place - à la différence de buts - au profit du PSG, laborieux mais vainqueur à Dijon (1-3).

3. Basket-ball - NBA : Golden State défait

Golden State, leader à l'Ouest, a perdu son huitième match de la saison en craquant en prolongation à Sacramento (109-106). Stephen Curry a bien émargé à 35 points et 9 passes décisives mais DeMarcus Cousins lui a donné le change avec 32 unités et 9 assists. Et au rebond, Kevin Durant a perdu son match statistique contre Matt Barnes : 9 à 14.

En revanche, tout va bien pour San Antonio, deuxième de la Conférence, et spécialement Tony Parker (un point contre Philadelphie jeudi), qui a ajouté 18 points dans la balance de la victoire contre Denver (127-91).

A l'Est, le leader Cleveland a fait le job à New-York sur le parquet des Knicks (111-104).

On a aussi retenu pour vous

Football - CAN : Patience et réalisme étaient les maîtres mots. Grâce à un coup franc d'Alain Traoré dans les filets du Ghana (89e), le Burkina Faso a pris la troisième place du tournoi.

Tennis - Coupe Davis : La France a finalement remporté son premier tour 4 à 1 contre le Japon. Après le point acquis par Nicolas Mahut sur abandon de Yoshihito Nishioka après le gain du premier set (6-1), Pierre-Hugues Herbert s'est incliné face à Yasutaka Uchiyama, 6-4, 6-4.

Handball : Le champion olympique de natation Florent Manaudou a entériné sa reconversion en jouant (7 minutes) son premier match officiel avec la réserve d'Aix-en-Provence en Nationale 2, face à Mougins (32-32).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Wilkinson, Andrew, Guscott... les 10 joueurs anglais les plus marquants de l'histoire 01:47

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - CAN : L'Afrique attend ses rois

L'Egypte et le Cameroun, deux des nations les plus titrées dans la compétition mais sevrées de titre continental depuis respectivement sept et quinze ans, s'affrontent en finale pour redorer leurs blasons à 20h00, à Libreville.

2. Football - Ligue 1 : Un ASSE-OL au parfum d'Europe

Le vrai-faux transfert d'Anthony Mounier a encore entretenu le dossier d'une rivalité historique et le fossé entre des fiertés incompatibles. Mais là, le derby mérite mieux que la caricature car Saint-Etienne, cinquième, reçoit Lyon, quatrième,à 21h00. Un match et une même ambition : s'installer solidement dans la course à la Ligue Europa.

Vidéo - Ses souvenirs, la rivalité, la ferveur des supporters : Coupet raconte le derby 03:39

3. Super Bowl : New England-Atlanta pour l'apothéose

Le show de Lady Gaga à la mi-temps, les meilleures pubs de l'année, et un match sûr d'avoir sa place dans l'histoire : New England-Atlanta va enflammer les fans de football américain. Un 5e titre pour Tom Brady ou un premier pour Atlanta ? Réponse à partir de 00h30, à Houston.