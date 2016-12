Zidane, Froome, Mossely/Yoka... les 20 instantanés de l'année sportive 2016

6 février : Mahrez enrhume la défense de City et Leicester bluffe l'Angleterre

A l'Etihad Stadium, le surprenant leader Leicester fait chuter Manchester City (1-3) grâce notamment à un festival de Riyad Mahrez sur le deuxième but. En contre-attaque, l'Algérien élimine un premier joueur avant de dribbler Demichielis et de tromper Hart. La Premier League commence à croire en les Foxes, futurs champions d'Angleterre que personne n'avait vu venir.

Riyad Mahrez, brillant à Manchester City le 6 février 2016AFP

25 mars : Pays-Bas – France s'arrête à la 14e minute pour célébrer Curyff

La France mène déjà 0-2 à l'Amsterdam ArenA à la 14e minute quand le jeu passe au second plan, le temps d'une minute. La légende du football Johan Cruyff est décédée deux jours plus tôt, et les supporters Oranje lui rendent un ultime hommage. Le match s'arrête et le public se lève pour applaudir toute la 14e minute durant, le 14, son numéro de maillot.

Hommage à Johan Cruyff lors de Pays-Bas - FrancePanoramic

13 avril : L'ultime au revoir de Kobe

Autre sport, autre légende, autre au revoir. Kobe Bryant joue le 1346e et dernier match de sa carrière, tous sous la tunique jaune et pourpre des Los Angeles Lakers. Pour ses derniers dribbles, le Black Mamba a le droit à tous les ballons, tous les tirs : 60 points en 50 tirs face au Jazz d'Utah et une dernière victoire à l'arrachée pour le symbole.

15 mai : Rosberg et Hamilton s'envoient dans le décor

La saison de Formule 1 2016 se sera souvent résumée à un duel entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Les deux anciens amis se sont livré une bataille sans merci, au point de dépasser les limites et se harponner dès le premier tour du Grand Prix d'Espagne. Le point culminant d'une rivalité exacerbée cette année.

28 mai : Merci qui ? Merci Zizou !

Le Real Madrid a remporté sa onzième Ligue des champions en battant en finale le voisin l'Atlético. Comme souvent, c'est Cristiano Ronaldo qui a délivré les siens en inscrivant le dernier tir au but, mais la star de cette Undecima, c'est Zinédine Zidane. L'entraîneur madrilène est le premier coach tricolore à remporter la C1, à qui les Merengue doivent beaucoup.

Zinédine Zidane porté en triomphe par ses joueurs après la victoire du Real face à l'Atlético en Ligue des championsAFP

5 juin : Le cœur de Djokovic sur le Chatrier

C'était le dernier titre qui manquait à son palmarès. Novak Djokovic entre enfin dans le cercle fermé des joueurs ayant remporté tous les tournois du Grand Chelem et dispose même à cet instant des quatre tournois majeurs. Le Serbe imite alors Gustavo Kuerten en dessinant un coeur dans la terre battue et sous le soleil d'Auteuil, resté pourtant caché la majeure partie de la quinzaine.

Vidéo - Balle de match : Djokovic - Murray 02:12

19 juin : LeBron sort le contre de l'année et renverse les Warriors

Match 7 des Finales NBA, 89 partout entre Golden State et Cleveland. Andre Iguodala fonce en contre-attaque et pense pouvoir assurer deux points cruciaux pour les Warriors. Mais LeBron James sort de nulle part et écrase le ballon contre la planche pour un contre aussi stratosphérique que décisif.

3 juillet : Zaza, risée de l'Italie, star d'Internet

Les moments marquants ne sont pas toujours ce que l'on peut appeler de grands moments dans la carrière d'un joueur. Simone Zaza aura bien fait rire la planète entière avec sa course d'élan en petits pas et son tir au but parti quelque part entre Uranus et Neptune. L'Italie, elle, a moins apprécié, éliminée 6-5 par l'Allemagne en quarts de finale de l'Euro.

Le penalty complètement manqué de ZazaAFP

10 juillet : Eder crucifie les Bleus et envoie le Portugal au paradis

Pour les supporters français, cela restera sans doute comme l'image la plus cruelle de l'année. A domicile, les Bleus tombent en finale de leur Euro face au Portugal, sur un but en prolongation d'Eder, rentré en cours de jeu sur une frappe improbable de l'extérieur de la surface. Les joueurs de Didier Deschamps ne s'en remettront pas et voient leur rêve de titre s'échapper.

Eder marque le but portugais face à la FranceAFP

14 juillet : Froome à pied dans le Ventoux

Dans un Tour de France manquant parfois de piment, le 14 juillet a offert un des scénarios qui restera à jamais dans les annales de la compétition. Accidenté après avoir percuté une moto, Christopher Froome se retrouve dans le Mont Ventoux à pied, son vélo étant trop endommagé pour continuer. Le Britannique sera finalement crédité du même temps que les leaders à l'arrivée.

Vidéo - Froome running + his finish 02:26

15 août : Van Niekerk fait tomber le chronomètre

Pas le plus populaire des athlètes présents à Rio, Wayde Van Niekerk a pourtant réussi une des plus belles performances individuelles de ces JO. Médaillé d'or et recordman du monde du 400 mètres avec un chrono hallucinant de 43"03, le Sud-Africain peine même à réaliser son exploit et tombe à genou devant la ligne d'arrivée. Avant de lever les bras au ciel, triomphal.

Wayde van Niekerk célèbre son succès sur le 400m aux Jeux de Rio 2016AFP

16 août : Le Brésil se soulève pour Thiago Braz

Renaud Lavillenie était attendu et il a été à la hauteur. Il ne s'attendait simplement pas à tomber sur un jeune Brésilien du nom de Thiago Braz, auteur du meilleur concours de sa vie devant son public du Stade Olympique de Rio. Braz efface 6,03 mètres, remporte la médaille d'or et rafle le record olympique avec.

Thiago Braz Da Silva, champion olympique de la perche à RioAFP

17 août : Quand Phelps apprend à Ledecky comment disposer ses médailles

Michael Phelps avait encore une page de l'histoire olympique à écrire à Rio. Avec cinq nouveaux titres, le "Kid de Baltimore" a aussi joué le rôle de l'ancien, en expliquant à Katie Ledecky, la nouvelle princesse de la natation américaine, comment placer ses médailles pour une séance photo. Un cliché pour l'histoire et un conseil qui vaut de l'or.

17 août : Bolt et De Grasse tout sourire lors de leur demi-finale du 200m des JO

Quand Usain Bolt se promène, la concurrence grince habituellement les dents. Mais durant la demi-finale du 200m, le Jamaicain a trouvé un compagnon de balade en la personne d'André De Grasse, le grand espoir canadien du sprint. Ca valait bien un sourire sur la ligne d'arrivée.

Usain Bolt et Andre De Grasse, tout sourire en passant la ligne d'arrivée de leur demi-finale du 200 mètres des Jeux de RioAFP

19 août : Narcisse envoie les Experts en finale à la sirène

Habituellement intouchables, les Experts sont accrochés en fin de match par l'Allemagne avec en jeu, une place pour la finale des JO. Les Bleus ont dix secondes pour mettre en place leur action et laissent leur leader Nikola Karabatic à la baguette. Le reste, c'est un mouvement d'école, une passe après contact de Valentin Porte et un tir de mammouth de Daniel Narcisse pour une qualification à l'arrachée et un geste qui restera dans les mémoires.

21 août : Mossely et Yoka enlacés dans le drapeau français

De ces Jeux de Rio, la séquence émotion pour la délégation tricolore restera à n'en pas douter la fabuleuse histoire d'Estelle Mossely et Tony Yoka. Les deux boxeurs français se sont offert leur médaille d'or en écrasant la concurrence. Une fois la finale de Yoka terminé, le couple pouvait se retrouver dans une étreinte enserrée dans le drapeau tricolore pour un des clichés de ces JO.

Tony Yoka et Estelle Mossely aux JO de RioAFP

27 août : Colin Kaepernick, tête haute, genou à terre

Dans un contexte social particulièrement tendu, le monde du sport US était jusqu'ici resté assez distant de ces questions sociétales. C'était avant le geste de Colin Kaepernick, joueur des San Francisco 49ers, est resté à genoux au lieu de se lever pendant l'hymne américain pour protester contre les violences faites à la communauté afro-américaine. Le quarterback a déclenché une vraie tornade qui a duré plusieurs semaines.

Colin Kaepernick et Eric ReidAFP

10 septembre : L'éotnnante performance du pongiste Ibrahim Hamato

L'Egyptien Ibrahim Hamato a parfaitement exprimé la résilience des athlètes handisport durant les Jeux Paralympiques de Rio. Amputé des deux bras, le pongiste se sert de sa bouche et de la tête tenir sa raquette et de ses pieds pour servir. Une performance hors-norme qui a forcé le respect de tous les spectateurs.

Le pongiste handisport Ibrahim HamatoAFP

5 novembre : Henshaw et l'Irlande mettent les Blacks à genoux

Invaincus 18 rencontres de rang, la Nouvelle-Zélande espérait pouvoir effectuer une année 2016 parfaite. C'était avant de tomber sur la marée verte de l'Irlande, arrivée à Chicago pour réaliser l'exploit. Le XV du Trèfle remportait là le premier match de son histoire face aux Blacks, avec l'essai en force d'Henshaw comme bouquet final.

Robbie Henshaw assure la victoire de l'Irlande sur les All Blacks le 5 novembre 2016AFP

19 novembre : Murray / Raonic ou la définition du mot spectacle

Dans une saison chargée en exploits et en émotions, le Masters a offert une fin de saison en apothéose avec la demi-finale entre Andy Murray et Milos Raonic. Le Britannique doit l'emporter pour rester numéro un mondial jusqu'à la fin de la saison, mais le Canadien offre une résistance d'enfer. Quatre breaks consécutifs, des balles de match sauvées et un tie-break étouffant pour une victoire mémorable du Britannique.