Zouma-OM, la L2 en folie, Toulon-Castres : L'actu sur un plateau

1. Football, Transferts : Zouma ciblé par l'OM

Selon L'Equipe, Marseille espère faire revenir Kurt Zouma en France cet été. Et ça tombe bien : Chelsea songerait à prêter l'ancien Stéphanois, qui a peu joué cette saison après avoir subi une grave blessure au genou.

2. Cyclisme - Tour de Californie : Majka en position idéale

Rafal Majka (Bora) est tout en contrôle sur les routes de Californie. Le Polonais a conforté sa première place au classement général lors de la 5e étape jeudi, l'étape-reine de la semaine. Il a pris la deuxième place juste derrière Andrew Talansky (Cannondale). Majka, en tête du classement général depuis sa victoire dans la 2e étape lundi, a accru son avance sur Georges Bennett (LottNL) pour la porter à six secondes.

Vidéo - Talansky en finesse, Majka en impose 02:32

3. Basket - NBA : Gobert, une place de choix

C'est une juste récompense. Rudy Gobert a été retenu dans la All-NBA Second Team, le deuxième meilleur cinq de la saison. Le pivot français a reçu un total de 339 votes de la part du panel de journalistes spécialisés et consultants, dont 43 pour qu'il figure dans l'équipe-type de la saison. Il est d'ailleurs passé à quatre voix de faire partie du meilleur cinq de la saison constitué de Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard et Anthony Davis.

Handball : Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la troisième année consécutive, après la défaite de son rival Nantes à domicile contre Montpellier (30-33) lors de la 24e journée.

Football, Premier League : Tottenham a corrigé Leicester (6-1), grâce notamment à un quadruplé d'Harry Kane, en match en retard de la 34e journée. Les Spurs sont assurés de terminer deuxième derrière le champion Chelsea.

Hockey sur glace, NHL : Anaheim a fait subir à Nashville son premier revers à domicile des playoffs 2017 (3-2) pour revenir à égalité deux victoires partout dans la finale de conférence Ouest.

WRC, Rallye du Portugal : Thierry Neuville (Hyundai i20) et Mads Ostberg (Ford Fiesta) ont remporté ex aequo la super spéciale d'ouverture.

Vidéo - Verratti a des raisons de céder au chant des sirènes anglaises 02:27

1. Football, Ligue 2 : Ils sont six à y croire

C'est une soirée de folie qui attend la L2 ce vendredi. Ils sont six clubs à se disputer les deux places d'accession directe à l'élite et celle de barragiste lors de l'ultime journée. Leader, Strasbourg, qui reçoit Bourg-en-Bresse (14e), est en position de force. Mais Amiens (2e), Troyes (3e), Lens (4e), Brest (5e) et Nîmes (6e) ont aussi un coup à jouer.

2. Rugby, Top 14 : Toulon- Castres pour une demie

Toulon s'est remis dans le bon sens. Et s'est offert un barrage à domicile en enchaînant quatre succès consécutifs. Ce vendredi, le RCT va tenter de poursuivre sur sa lancée face à Castres (21h00) pour un remake de la finale 2014.

3. Tennis, Masters Rome : Nadal et Djoko espèrent se retrouver

Rome rêve d'une demi-finale de rêve entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour cela, l'Espagnol et le Serbe doivent passer un dernier obstacle. Nadal affronte Domic Thiem vers 17h00 alors qu'en soirée, Djoko défie Juan Martin Del Potro. Les autres demies opposent John Isner à Marin Cilic et Alexander Zverev à Milos Raonic.

4. Moto, GP de France : Ça roule au Mans

Le Grand Prix de France débute ce vendredi. Au programme, il y a les essais libres. Dès 9h, cela va commencer avec la Moto 3. Puis suivront ceux de Moto GP. Les séances de l'après-midi débuteront à 13h10.

