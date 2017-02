François Tosques s’impose sur le France Poker Open de Divonne-les-Bains !

408 entrées ont été comptabilisées pour le Main Event pour lequel il fallait débourser 600 euros. De nombreux visages familiers étaient présents. Les joueurs du Team Pro PMU étaient au grand complet avec Erwann Pecheux, Sarah Herzali et Yoh Viral. Antonin Teisseire, Alexandre Réard, Jérémy Palvini, Dominique Terzian, Daniel Duthon, Pierre Merlin, David Debue, Anthony Lerust et Ricardo Manquant ont aussi fait le déplacement.

Après trois jours de compétition, c’est François Tosques qui remporte ce tournoi et les 32 117 euros qui vont avec. Jean-Patrick Poingt prend une belle deuxième place et Alexis Gillot complète le podium. Il y avait du beau monde en table finale avec avec Philippe Ktorza (4e), le finaliste EPT Patrick Muleta (5e) et le Team Pro PMU Johan Guilbert (6e).

Classement de la table finale :

Vainqueur – François Tosques – 31 117 euros

Runner-up – Jean-Patrick Poingt – 21 700 euros

3ème – Alexis Gillot – 14 800 euros

4ème – Philippe Ktorza – 11 400 euros

5ème – Patrick Muleta – 9 700 euros

6ème – Yoh_Viral – 8 380 euros

7ème – Jonathan Khalifa – 7 360 euros

8ème – Shidi Han – 6 240 euros

9ème – Fred Lubin – 5 270 euros

Photo de Une : Greg Ceran-Maillard / PMU