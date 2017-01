Dakar 20107 / 10e étape - Auto : Loeb vainqueur sous condition, 4e triplé Peugeot

Loeb a bouclé les 449 km chronométrés du parcours en 04 h 54 min 28 sec, devant ses coéquipiers chez Peugeot Cyril Despres (à 02'33") et Peterhansel (à 06'45"). La marque au lion signe ainsi son quatrième triplé dans ce Dakar.

Peterhansel, 2e au classement général à 8'23" de Loeb, a accroché un motard, le Slovène Simon Marcic, au km 83 de la spéciale du jour. Il s'est ensuite arrêté une dizaine de minutes pour porter assistance à celui-ci, victime d'une fracture ouverte tibia-péroné gauche.

Or, le règlement de la course prévoit que lorsqu'un concurrent s'arrête pour porter secours à un autre plus de 3 minutes, le temps perdu lui est crédité par la suite.