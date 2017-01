Dakar 2017 - 10e étape : La victoire d'étape réatribuée à Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb 2e

Stéphane Peterhansel a finalement remporté la 10e étape du Dakar 2017, jeudi, entre Chilecito et San Juan, d'abord attribuée à son coéquipier Sébastien Loeb, et a également pris la tête au classement général, sur décision de la direction de course.

Peterhansel devant Loeb au général

Quatroze minutes et treize secondes (14'13") ont été déduites du temps réalisé par le pilote Peugeot dans la spéciale, pour avoir porté secours à un concurrent en moto, le Slovène Simon Marcic victime d'une fracture tibia péroné, avec lequel il venait d'avoir un accrochage.

Peterhansel remporte donc l'étape en 04 h 47 min, devant Loeb (à 07 m 28 sec) et Cyril Despres (à 10 min 01 sec). Au classement général, il compte une avance de 05'50" sur son dauphin, Loeb.