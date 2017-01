Dakar 2017 : Xavier de Soultrait remporte la première spéciale en moto

Le Français Xavier de Soultrait a remporté lundi la première spéciale du Dakar-2017 en catégorie moto, la seule sur le sol paraguayen, en bouclant les 38,5 kilomètres du parcours en 28 minutes et 20 secondes au volant de sa Yamaha.

"Gagner une étape du Dakar, c'est incroyable, ce serait déjà un marche. Mais ce n'est pas mon but ultime. Moi, je veux gagner le Dakar... et pourquoi pas cette année. Je mets les pièces du puzzle en place peu à peu, on commence à voir l'image ! ", se réjouissait à l'issue de la spéciale le vicomte, descendant de la lignée de Bourbons, sur le site de la course.

Il a devancé l'Espagnol Juan Pedrero Garcia de deux secondes et l'Américain Ricky Brabec de 14 secondes. Le deuxième Français, Michael Metge, est 4e à 18 secondes, tandis que le tenant du titre, l'Australien Toby Price, pointe seulement en 17e position avec 1'21 de retard. Cette première étape se poursuit avec 415 kilomètres jusqu'à Resistencia en Argentine.