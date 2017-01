Peugeot se régale, Barreda signe un coup de maître

Journée de rêve pour Peugeot sur le Dakar. Stéphane Peterhansel a remporté mercredi dans la catégorie auto la 3e étape, 780 km entre San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy, dans le nord de l'Argentine devant deux autres pilotes de la marque au lion. Le vainqueur du Dakar-2016 a parcouru les 364 km chronométrés (deux secteurs de 240 km et 124 km, ponctués d'une zone neutralisée de 148 km) en 4 h 18 min 17 sec, devançant ses coéquipiers Carlos Sainz de 1'54" et Sébastien Loeb de 3'8".

Dans le même temps, le Qatari Nasser Al Attiyah a été retardé par un problème sur sa Toyota au kilomètre 414. Au classement général, Loeb reste en tête, devant Sainz (+0'42) et Peterhansel (+4'18).

L'Espagnol Joan Barreda Bort est le grand vainqueur de la journée dans la catégorie moto : il a survolé la troisième étape avec 13 minutes d'avance sur le Britannique Sam Sunderland. Ayant relégué le précédent leader, l'Australien Toby Price, à près de 23 minutes, Barreda prend du même coup la tête de la course, devant Sunderland (à 11'20") et le Portugais Paulo Gonçalves (à 14'42").