Sébastien Loeb l'emporte, Stéphane Peterhansel reste en tête à la veille de l'arrivée

Sébastien Loeb a remporté vendredi sa quatrième victoire d'étape dans le Dakar 2017, lors de la 11e et avant-dernière étape, entre San Juan et Rio Cuarto, en Argentine, sans parvenir à revenir sur Stéphane Peterhansel, leader au général.

Le Français nonuple champion du monde des rallyes a bouclé les 292 km de spéciale en 3 h 21 min 15 sec, soit seulement 18 sec de moins que son coéquipier chez Peugeot. Peterhansel conserve donc, à la veille de l'arrivée à Buenos Aires, une avance au général de 5 min 32 sec qui semble suffisante pour s'imposer, la dernière étape étant généralement une formalité.

Si "Monsieur Dakar", tenant du titre dans la catégorie auto, venait bien à s'imposer samedi, il s'agirait de sa 13e victoire dans le Dakar (six en moto et six en auto).

L'Argentin Orlando Terranova (Mini) complète le podium de l'étape à 6 min 37 sec des deux leaders incontestés de ce 39e Dakar, tandis que leur coéquipier Cyril Despres conserve la 3e place au général, à 32 min 54 sec.

La 12e et dernière étape, samedi, rallie Rio Cuarto à Buenos Aires, sur 786 km dont 64 km de spéciale.