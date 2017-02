Live Facebook avec la freestyleuse Tess Ledeux jeudi (13h)

Tess Ledeux est âgée de 15 ans. Elle vient de remporter pour la première fois de sa carrière une épreuve de coupe du monde de ski slopestyle à Font-Romeu, lors de la 1ère étape du SFR Freestyle Tour. Elle évoquera pour vous sa discipline, sa gestion du sport de haut niveau à son âge et la perspective des JO 2018 pour lesquels elle s'est qualifiée et sera la plus jeune représentante française.

>> Si vous êtes sur l'application mobile d'Eurosport, cliquez ici