Alexis Pinturault seul au monde en première manche

Et s'il avait déjà fait la différence ? Parti avec le dossard 1, Alexis Pinturault a survolé la première manche du géant d'Adelboden, samedi matin sur la Chuenisbärgli. Profitant d'une piste et d'une visibilité parfaite à son passage, le Français a creusé un vrai bel écart avec ses poursuivants et en premier lieu les Autrichiens, Philip Schoerghofer (+ 0''64) et Marcel Hirscher (+ 0''70).

Parti dans les premiers, Victor Muffat-Jeandet (6e, + 1''42) et Mathieu Faivre (7e, + 1''53) ont réussi à accrocher le top 10 d'une première manche qui a été fatale à plusieurs skieurs (7 abandons). Un podium 100% tricolore ? C'est possible. Mais il faudra résister en seconde manche, à partir de 13h30.

Notamment aux conditions. Si la neige prévue devrait finalement attendre jusqu'à dimanche pour s'abattre sur la station suisse, c'est à un "jour blanc" auquel ont eu droit la majorité des skieurs lors de cette première manche. Et c'est loin d'être mieux. Un ciel qui se confond avec la piste, c'est d'autant plus piégeux sur un tracé aussi vallonné que celui de la Chuenisbärgli. Mais ça n'a pas empêché Alexis Pinturault de réussir un run de très haut niveau. Semblant à première vue un peu tendre, le Français a finalement privilégié la justesse et la précision dans les appuis, sortant vite des portes. Mais c'est bien dans le mur final qu'il a fait la différence.

Schoerghofer et Hirscher, seuls sous la seconde

Au dernier intermédiaire, ce n'est même pas lui qui a réalisé le meilleur temps mais bien Philip Schoerghofer. Impérial sur les ¾ du parcours, l'Autrichien - 6e et 7e à Val d'Isère, ses meilleurs résultats de l'hiver en géant - a voulu bien finir en assurant ses trajectoires. Tout le contraire d'Alexis Pinturault qui a lâché les skis dans le " Zielhang". C'est ainsi qu'il a repris plus d'une demi-seconde à tout le monde sur le dernier secteur… Déjà vainqueur à Solden et à Val d'Isère, le skieur de Courchevel a lourdement sanctionné la course moyenne de Marcel Hirscher (+ 0''70), auteur de plusieurs extensions.

Mais il lui faudra être parfait en seconde manche pour espérer remonter un Pinturault sûr de son skiet symbole d'une France qui continue de brille en géant. Car "Pintu" ne sera pas le seul Français à avoir de l'ambition en seconde manche. Placés à défaut d'avoir été brillants, Victor Muffat-Jeandet (6e) et Mathieu Faivre (7e) sont à l'affut dans la course au podium, à moins d'une seconde d'Hirscher. A noter également la belle qualification de Greg Galeotti, 24e de cette première manche.