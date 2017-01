En première manche, Kristoffersen et Moelgg sont passés avant le brouillard

Rarement un slalom n'aura réservé aussi peu de suspense à l'issue de la première manche. Favorisé par un brouillard épais tombé juste après son passage, Henrik Kristoffersen a facilement dominé la première manche, ce dimanche, à Adelboden.

Sur le bas de la Chuenisbärgli, le Norvégien a devancé l'Italien Manfred Moelgg (+ 0''31) et l'Allemand Felix Neureuther (+ 1''27). Même le grand Marcel Hirscher (+ 1''60) a dû s'incliner face aux éléments. Joli tir groupé des Français, puisqu'ils sont quatre entre la 10e et la 16e place.

Le film du slalom

Mais on se demandera longtemps, les skieurs en tête, ce qui a poussé les organisateurs à laisser cette première manche se poursuivre. Tout était bien parti pourtant avec les trois premiers dossards partis dans des conditions idéales. Sauf que le brouillard est tombé soudainement, piégeant même les meilleurs, à l'image d'un Marcel Hirscher bien loin du leader Henrik Kristoffersen (+ 1''60) et énervé dans l'aire d'arrivée que la course se poursuivre. Il faut bien avouer que la suite de cette première manche a pris une tournure aussi absurde qu'inévitable pour les organisateurs, pris d'un autre créneau horaire pour la retransmission.

Les Français ont limité la casse

Une décision évidemment bénéfique à Henrik Kristoffersen. On ne dira pas non plus que le Norvégien a volé sa victoire, loin de là. Si Felix Neureuther (3e) a été repoussé à 1''27 et Andre Myhrer (5e) à 1''49, ce n'était pas à cause du brouillard mais bien en raison de la supériorité manifeste du double champion du monde juniors (2014, 2015) de la discipline. D'entrée, le skieur de 22 ans a survolé la manche, notamment sur le plat, profitant de sa capacité à créer de la vitesse lorsque la pente est moins conséquente. En confiance après son succès jeudi à Zagreb, Manfred Moelgg a bien tenté de mettre de l'intensité dans son ski mais l'Italien, parti juste derrière le Norvégien, a vu le brouillard tomber d'un seul coup sur le mur final. De quoi l'empêcher d'aller chercher Kristoffersen (+ 0''38).

Aller chercher Kristoffersen, les Français n'en rêvent déjà plus. Pas plus que du podium. La faute au brouillard épais dans lequel ils se sont élancés. Pourtant, ils n'ont été ridicules, loin de là. A l'image d'Alexis Pinturault, bon 10e mais dont le retard (2''64) le prive d'une éventuelle course au podium. Treizième égalité (+ 2''98), Jean-Baptiste Grange et Victor Muffat-Jeandet sont eux placés avant la deuxième manche, dans l'optique d'aller chercher de gros points, comme Robin Buffet (17e, +3''11).