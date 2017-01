City Event de Stockholm - Finale pour Alexis Pinturault, victoire pour Mikaela Shiffrin à Stockholm

Comme convenu, le City Event de Stockholm a réservé son lot de surprises mardi. Épreuve de slalom parallèle courte et rapide, la descente organisée sur la piste suédoise d'Hammarbybacken a par exemple vu le leader du classement général messieurs sortir dès les huitièmes de finale. L'Autrichien Marcel Hirscher a perdu ses deux premiers run face au Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, lequel a été dominé dans la foulée par Alexis Pinturault en quarts de finale.

Le Français, qui restait sur une petite déception avec cette quatrième place décrochée dimanche lors du géant de Gramisch-Partenkirchen, a lui atteint la finale de cette épreuve de Coupe du monde mais il a échoué face au surprenant skieur allemand Linus Strasser, 66e au classement général avant le coup d'envoi. "Ça allait vite, course après course, et d'un coup je me retrouvais en finale contre Alexis", a raconté l'Allemand qui n'était jusque-là jamais monté sur un podium en Coupe du monde. "Alors j'ai pensé: c'est ma chance".

Dans la catégorie dames, c'est Mikaela Shiffrin qui a remporté le slalom de Stockholm. En l'absence de sa rivale suisse Lara Gut, la spécialiste du slalom et première du classement dans cette catégorie était difficile sinon impossible à battre. L'Américaine a dominé la Slovaque Velez Zuzulova en finale, sa dauphine. "C'était une superbe spectacle. J'entendais les gens nous encourager, c'était une sensation formidable", a-t-elle déclaré. Shiffrin a signé là sa première victoire lors d'un City Event, et a conforté sa première place au classement général de la Coupe du monde. "Je venais pour ça", a-t-elle confié.