Combiné : nouveau départ du super-G

La Slovène Ilka Stuhec, championne du monde de descente à Saint-Moritz, la Française Tessa Worley, or du géant aux Mondiaux, et la Suissesse Denise Feierbend sont tombées sur la première bosse, quelques secondes après le départ. Blessée, Feierbend a été évacuée par traîneau. Le nouveau départ a été abaissé et des modifications ont été apportées au tracé.

Ce combiné de Crans-Montana remplace celui d'Altenmarkt (Autriche) annulé mi-janvier. Crans-Montana organise aussi, dans le cadre de son étape de Coupe du monde de ski alpin, un super-G samedi et un combiné dimanche. En raison du réchauffement des températures depuis une semaine, la neige de printemps (mouillée) a été salée.