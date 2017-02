Entraînement descente : Feuz meilleur temps devant Roger

Les premières descentes d'entraînement dames et messieurs, prévues lundi, avaient été annulées en raison des mauvaises conditions météoroligiques (neige et vent). Sous le soleil retrouvé, Feuz a été le plus rapide en 1'42"14, devançant Roger et Kueng respectivement à 21 et 22 centièmes.

Les Suisses, qui se sont beaucoup entraînés sur cette piste de St-Moritz ont placé quatre hommes dans le Top 10, avec Mauro Caviezel au 8e rang et Carlo Janka, 10e. BLes Norvégiens, favoris à la fois en Super G et en descente sont un peu plus loin, Kjetil Jansrud, leader au classement général de la Coupe du monde de Super G signant le 11e temps et Aleksander Aamodt Kilde le 15e.

Le champion du monde en titre du Super G, l'Autrichien Hannes Reichelt a signé le 20e temps, à 1"30 de Feuz.