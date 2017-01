Ganong a dompté la Kandahar et Jansrud, les Bleus impuissants

Travis Ganong a sorti son épingle du jeu. Vainqueur de la première des deux descentes prévues à Garmisch-Partenkirchen ce week-end, l'Américain a surpris son monde vendredi en Allemagne en devançant les ténors de la spécialité. Le skieur de Team USA a dominé une course hâchée et marquée par deux grosses interruptions, dont celle qui a fait suite à la grosse chute du Français Valentin Giraud-Moine.

Parti après la première interruption de course, consécutive à la lourde chute de son compatriote Steven Nyman, Ganong, excellent sur le bas du tracé et régulier de haut en bas, est allé ravir la victoire au Norvégien Kjetil Jansrud pour +0"38. Peter Fill a lui complété le podium à plus d'une demi-seconde (3e à +0"52). C'est le deuxième succès en carrière pour le skieur de Squaw Valley après la descente de Santa Caterina lors de la saison 2014/2015.

Muzaton premier de cordée, les Bleus n'ont pas pesé

L'équipe de France n'a pas été à la fête sur les skis vendredi. Guillermo Fayed et David Poisson, sortis du tracé, n'ont pu terminer leur parcours. De leur côté, les cadres des Bleus, Adrien Théaux et Johan Clarey, ont terminé loin.

Auteur d'une énorme faute dans un devers, Théaux a dû se contenter de la 19e place à +2"67 du vainqueur, Travis Ganong. Clarey a lui pris la 17e place à +2"56 de l'Américain. L'équipe de France a eu un peu de baume au cœur avec les bonnes prestations de Maxence Muzaton, meilleur tricolore avec sa 14 place à +2"04, et celle de Blaize Giezendanner (15e à +2"35).

Sur une piste inégale, piégeuse et très compliquée à aborder, les sorties ont été nombreuses. Certains comme Erik Guay, ont même eu droit à une belle frayeur. Le Canadien s'est notamment offert une chute digne de celle d'Hermann Maier, auteur d'un vol plané devenu légendaire lors des Jeux Olympiques de Nagano en 1998, mais sans en subir les lourdes conséquences. Dans l'ensemble, cette première descente sur la Kandahar a eu un arrière-goût assez mauvais.