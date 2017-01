Marcel Hirscher remporte le géant, Alexis Pinturault éjecté du podium

Cette fois-ci, Marcel Hirscher a eu le dernier mot. L’Autrichien s’est offert le slalom géant de Garmisch dimanche, au terme d’une seconde manche d’anthologie dont le meilleur skieur de la planète a le secret. Vainqueur de son deuxième géant de la saison (après Alta Badia), Hirscher a même fait craquer Alexis Pinturault, contraint de forcer pour tenir la cadence et parti à la faute dans le mur final. Après avoir dominé la première manche, "Pintu" termine finalement 4e, à plus de deux secondes (+2’’05), devancé par Matts Ollson (+1’’50) et Stefan Luitz (+1’’95).

Une première sans podium français depuis... Garmisch 2015

Un sale coup pour le Français qui lâche 50 points à Hirscher dans la course au petit globe de la spécialité (94 points d'avance pour l'Autrichien), alors qu'il ne restera plus que deux géants à disputer après les Mondiaux de St-Moritz (Kranjska Gora et les finales à Aspen). Derrière Pinturault, c'est un autre Français, Mathieu Faivre qui a pris la 5e place. Felix Neureuther et Henrik Kristoffersen suivent aux 6e et 7e places. Les deux autres Tricolores présents en seconde manche, Steve Missilier et Victore Muffat-Jeandet terminent respectivement 17e et 21e. Et c'est donc une fin de série pour l'équipe de France masculine puisque c'est la première fois qu'aucun Bleu ne termine sur le podium d'un géant depuis... Garmisch, en 2015.