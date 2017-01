Lindsey Vonn remporte la descente

La reine est déjà de retour aux affaires. 13e pour sa course de reprise dimanche dernier à Altenmarkt-Zauchensee, Lindsey Vonn a déjà retrouvé le chemin de la victoire ce samedi, moins de deux mois et demi après une fracture du bras droit. L'Américaine s'est imposée devant la Suissesse Lara Gut (+0''15) et l'Allemande Viktoria Rebensburg (+0''48) pour signer sa 77e victoire en carrière. Un come-back qui tombe à pic, trois semaines avant les Mondiaux de Saint-Moritz.

Cinquième du premier entraînement, dixième du second, Vonn semblait bien monter en puissance, à vitesse grand V. Mais la voir déjà sur la plus haute marche du podium n'en reste pas moins un sacré exploit. Une (petite) surprise dont il faudrait presque ne pas s'étonner tant la théâtrale américaine est coutumière de ces come-backs épiques après de lourdes blessures, régulières ces dernières saisons. Vu sa joie immense dans l'aire d'arrivée, Vonn ne semblait non plus pas s'attendre à un tel retour.

Gut revient (un peu) sur Shiffrin au général

Dossard 17, la double championne du monde de Val d'Isère n'a pas non plus tout lâché sur la piste assez extrême de Garmisch-Partenkirchen, où elle s'était contentée d'un titre de vice-championne du monde en 2011. Mais cela a suffi pour devancer Gut, dont la 2e place lui permet de revenir à 235 points de Mikaela Shiffrin au général.

Huitème, la Slovène Ilka Stuhec, lauréate des trois premières descentes de l'hiver, conserve le leadership au classement du petit globe. Avec 117 points d'avance sur Gut.