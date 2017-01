Ski alpin - Lara Gut remporte le super-G de Garmisch, Tessa Worley 5e, Lindsey Vonn 9e

Trois sur trois pour Lara Gut ! Lauréate des deux premiers super-G de l'hiver (Lake Louise et Val d'Isère), la Suissesse a triplé la mise en s'imposant à Garmisch-Partenkirchen, devant l'Autrichienne Stéphanie Venier (+0''67) et la Liechtensteinoise Tina Weirather (+0''86). C'est sa 4e victoire de la saison, avec le géant de Sölden, et la 21e de sa carrière. Pas de miracle cette fois pour Lindsey Vonn. Au lendemain de sa descente victorieuse, qui intervenait un peu plus de deux mois après une fracture du bras droit, l'Américaine ne s'est classée que 9e (+1''65).

Cinquième, Worley peut avoir des regrets

Deuxième de la descente samedi, Gut profite de ce week-end allemand pour revenir dans la course au gros globe, dont elle est tenante du titre. Elle ne compte plus que 135 points de retard sur l'Américaine Mikaela Shiffrin.

De son côté, Tessa Worley peut être frustrée. La spécialiste du géant a longtemps entrevu le premier podium de sa carrière dans une discipline de vitesse. Mais celui-ci lui a échappé suite à une belle faute en bas de parcours. La skieuse du Grand-Bornand se contente du 5e rang (+1''08). Comme à Val d'Isère. Elle en profite pour grappiller la 4e place du général à Sofia Goggia, et n'est plus qu'à 23 points du 3e rang occupé par Ilka Stuhec. Worley aura l'occasion de lui chiper mardi, lors du géant de Kronplatz.