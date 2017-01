Vonn : "Je me suis surprise moi-même"

Cette victoire après un an de blessure, c'est une émotion forte ?

L.V. : "C'est incroyable, je ne trouve pas les mots. J'ai franchi la ligne et j'ai vu la lumière verte (qui annonce une première place, ndlr), je me suis juste couchée sur la neige, je n'arrivais pas à y croire. Ça a été difficile de trouver le courage, mais ces derniers jours, j'ai passé un palier, j'ai travaillé ma meilleure position sur les skis, plus agressive, et aujourd'hui, j'ai tout donné. Je suis juste hyper heureuse. J'ai déjà beaucoup pleuré et aussi un peu dansé. J'ai eu tellement de soutien de mon entraîneur, de mon équipe, et aussi des autres concurrentes, elles ont toutes été là pour moi. Presque toutes sont déjà passées par la case blessure, et elles savent combien c'est dur de revenir.

Vous ne vous attendiez pas à gagner aussi rapidement ?

L.V. : Je me suis surprise moi-même, et mes concurrentes aussi. Bien sûr, j'avais toujours l'espoir de pouvoir gagner, mais il faut aussi être réaliste. A Zauchensee-Altenmarkt (la semaine dernière, Vonn avait pris la 13e place, ndlr) ma forme n'était pas là, et je ne savais pas exactement combien de temps il me faudrait pour revenir à mon niveau. Descendre lorsqu'on est en pleine confiance, c'est facile, mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ça a été très dur et je suis très reconnaissante que tout se soit bien enchaîné.

Garmisch-Partenkirchen est-il un endroit particulier pour vous ?

L.V. : Oh oui. J'ai passé plusieurs Noël ici en famille. C'est un bel endroit pour moi, je suis toujours heureuse d'être ici. Demain, sur le Super G, j'espère faire quelque chose aussi. Le Super G, ça va moins vite, c'est un peu plus facile. Je pense, enfin j'espère, que mon Super G est meilleur que ma descente, parce que le rythme n'est pas si élevé. Je vais tout donner, comme d'habitude, et j'espère que j'irai vite."