Etats-Unis : Bode Miller absent du groupe américain pour la saison 2017-18

A 39 ans, Bode Miller n'est plus apparu en compétition depuis les championnats du monde 2015 à Beaver Creek (Colorado), mais il avait tenté de reprendre sa carrière l'hiver dernier, alors qu'il figurait encore dans le groupe A de l'équipe des Etats-Unis. Il avait participé aux stages de préparation de la saison 2016-2017, mais un différend avec son ancien équipementier, Head, l'avait empêché de s'aligner en compétition.

Depuis, Miller n'a pas formellement annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière sportive et a laissé entendre qu'il pourrait tenter de décrocher sa qualification pour les JO 2018, ce qui est théoriquement encore possible, même s'il n'est plus membre de l'équipe des Etats-Unis.

Miller dispose de l'un des plus beaux palmarès du ski alpin avec deux globes de N.1 mondial (2005, 2008), 33 victoires en Coupe du monde, quatre titres mondiaux et six médailles olympiques, dont une en or (super-combiné des JO 2010 de Vancouver).

Shiffrin et Vonn, elles, bien présentes

Sans surprise, les deux stars du ski alpin américain Mikaela Shiffrin et Lindsey Vonn, principales chances de médailles lors des JO 2018, figurent dans l'équipe A des Etats-Unis. Shiffrin a remporté l'hiver dernier à 22 ans le globe de N.1 mondiale, son troisième titre mondial en slalom et sa quatrième Coupe du monde dans sa discipline de prédilection.

Quadruple lauréate du globe de N.1 mondiale, championne olympique 2010 de descente et détentrice de record de victoires en Coupe du monde avec ses 77 succès, Vonn, 32 ans, a encore connu une saison compliquée en raison d'une fracture ouverte de l'humérus droit à l'entraînement en octobre.

Ted Ligety, triple champion du monde et champion olympique 2014 de slalom géant (32 ans), a également été retenu alors que ses deux dernières saisons ont pris fin à chaque fois dès janvier, pour cause de blessure.