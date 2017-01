Notre spectaculaire vidéo à 360° : la vertigineuse descente de Kitzbühel comme si vous y étiez

La Coupe du monde débarque à Kitzbühel en Autriche ce week-end avec des courses à suivre sur Eurosport et Eurosport Player. A cette occasion, vivez, comme si vous étiez le skieur, l'expérience d'une descente de la Streif, piste la plus exigeante et prestigieuse de la saison. Une vidéo à 360° exceptionnelle pour vivre les sensations des plus grands skieurs de la planète.

Nous avons équipé un skieur d'une caméra pour créer cette expérience sportive inédite. Ce grand moment de frissons est en exclusivité sur Eurosport. L'épreuve de Kitzbühel est à suivre sur notre antenne et sur eurosport.fr. Les plus grandes stars (Kristoffersen, Hirscher, Svindal ...) seront là, et les Français auront un coup à jouer à l'image d'Adrien Théaux, vainqueur du premier entraînement de la descente mercredi.

Pour produire cette vidéo, des GoPro ont été attachées sur chacun des bâtons de ski. Le support caméra a été fabriqué grâce à une imprimante 3D. La vidéo a été tournée et produite par Europort en collaboration avec l'équipe Discovery VR (Virtual Reality) qui a déjà produit plusieurs vidéos à 360° pour Eurosport. Pas de panique si vous ne pouvez pas voir la vidéo, voici ce qu'il faut faire :

- Si vous êtes sur ordinateur, ouvrez cette page avec Chrome ou Firefox. Sinon, rendez-vous sur notre page Facebook.

- Si vous utilisez un smartphone, dirigez-vous également sur notre page Facebook.