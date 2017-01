Notre vidéo à 360° : la vertigineuse descente de la Streif comme si vous y étiez

La Coupe du monde débarque à Kitzbühel en Autriche ce week-end avec des courses à suivre sur Eurosport et Eurosport Player. A cette occasion, vivez, comme si vous étiez le skieur, l'expérience d'une descente de la Streif, piste la plus exigeante et prestigieuse de la saison. Une vidéo à 360° exceptionnelle pour vivre les sensations des plus grands skieurs de la planète.

- Si vous êtes sur ordinateur, ouvrez cette page avec Chrome ou Firefox. Sinon, rendez-vous sur notre page Facebook.

- Si vous utilisez un smartphone, dirigez-vous également sur notre page Facebook.