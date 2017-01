Henrik Kristoffersen out, Marcel Hirscher a une belle opportunité à saisir

Stupeur à Kitzbuhel ! Vainqueur de quatre des six premiers slaloms de l'hiver, Henrik Kristoffersen n'est pas allé au terme de la première manche sur la piste autrichienne. Le Norvégien a chuté à mi-pente, après avoir commis une faute d'intérieur. C'est son premier abandon dans la discipline depuis le 6 janvier 2015 à Zagreb, soit plus de deux ans. Cinq des dix premiers dossards sont d'ailleurs partis au tapis lors de ce premier run très piégeux. L'étonnant Britannique Dave Ryding a tiré son épingle du jeu en devançant l'Italien Stefano Gross (+0''29) et l'Allemand Felix Neureuther (+0''74).

Hirscher et Lizeroux en embuscade

Marcel Hirscher, qui a un gros coup à jouer pour le petit globe suite à l'abandon de Kristoffersen, est en embuscade avant la seconde manche (13h30). L'Autrichien est 9e à 1''02. Julien Lizeroux reste lui aussi dans le coup. Le Plagnard, 5e à Wengen, occupe le 7e rang à 0''92. Jean-Baptiste Grange (11e, +1''72) et Alexis Pinturault (20e, +2''18) ont été plus en difficulté. En progrès constant, Robin Buffet peut être satisfait de son 16e chrono (+1''99) malgré son dossard 31.