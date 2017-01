Super-G : Matthias Mayer accroche enfin la Streif à son tableau de chasse

Cette fois, c'est la bonne. Deux fois deuxième du super-G de Kitzbühel, en 2013 et 2015, l'Autrichien Matthias Mayer a remporté devant les siens sa toute première victoire dans la station du Tyrol, vendredi. Il s'agit de son quatrième succès en Coupe du monde.

Vidéo - Solide du début à la fin : le run victorieux de Mayer 02:13

Solide de bout en bout et très engagé, le champion olympique a dompté la Streif en devançant l'Italien Christof Innerhofer (+0''09) et le Suisse Beat Feuz (+0''44).

Un grand ciel bleu et une piste verglacée : les deux éléments étaient réunis pour sublimer le caractère extrême de la piste de Kitzbuhel, où ce super-G a constitué un amuse-bouche très alléchant avant la mythique descente de samedi. Ces conditions, Innerhofer les adore. Et quand le champion du monde de 2011 a collé 37 centièmes au meilleur temps provisoire détenu par Aleksander Aamodt Kilde (finalement 4e), il a bien cru que son jour était arrivé sur la Streif, où il ne s'est jamais imposé malgré un profil qui lui sied à merveille (3e du super-G en 2013).

L'espoir s'est même épaissi lorsque, dans la foulée, le vainqueur des trois premier super-G de l'hiver, Kjetil Jansrud, est venu buter sur son chrono (9e à 0''91). Mais Mayer a fini par éteindre le rêve du Transalpin. Dossard 13, l'Autrichien a réalisé un haut de section canon (-0''17), est passé derrière au 3e intermédiaire (+0''04) avant d'allumer du vert après le dévers (-0''13). Et malgré l'une des vitesses les plus faibles enregistrées dans le schuss final (134 km/h, tout de même), Mayer a su conserver 0"09 de marge pour signer sa première victoire depuis près de deux ans (le 22 février 2015 au super-G de Saalbach). Il succède au palmarès de l'épreuve à Aksel Lund Svindal, opéré du genou mardi et qui a tiré un trait sur le reste de la saison.

Top 10 pour Pinturault, Poisson de retour

Comme c'est le cas depuis le début de l'hiver, les Français ont observé les débats de loin. Mais il y a du progrès : Alexis Pinturault (10e à 1''02) a décroché le premier top 10 tricolore dans la discipline cette saison. Le skieur de Courchevel a même été à la lutte pour le podium avant de concéder du temps sur la partie finale. Au classement général, il reste 3e avec 325 points de retard sur Marcel Hirscher (23e du super-G) et 37 sur Henrik Kristoffersen, qui fuit toujours les épreuves de vitesse. Trois autres Français ont fini dans les points. Adrien Théaux a de nouveau déçu (17e). Blaise Giezendanner a signé son meilleur résultat de l'hiver (16e). Et à la veille d'une descente qu'il apprécie tout particulièrement, David Poisson a glâné ses premiers points (23e) malgré un dossard impossible (61).