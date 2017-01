Kronplatz : Privée de victoire par Brignone, Worley a fait un grand pas vers le globe du géant

Pas de victoire mais une très bonne opération pour le globe de cristal. Voilà le bilan de la journée pour Tessa Worley, 2e du slalom géant de Kronplatz, dans les Dolomites, ce mardi. La Française n'a été devancée, comme en première manche, que par l'Italienne Federica Brignone, à nouveau impériale lors du second tracé, notamment à mi-parcours, là où Worley (+0''55) a sans doute laissé filer trop de temps à cause d'une petite faute. Sur la piste des Dolomites et sous un beau soleil, c'est une autre Italienne, Marta Bassino (+0''57), qui a ravi le public transalpin en complétant le podium. Lara Gut a elle pris la 4e place.

La skieuse du Grand Bornand, seule Tricolore dans les 30 à l'arrivée après l'abandon d'Adeline Baud Mugnier en seconde manche, profite tout de même de cette 2e place, combinée à la 5e de Mikaela Shiffrin - bien revenue après une première manche médiocre (9e) - pour prendre un peu plus le large au classement de la discipline. Worley compte désormais 120 points d'avance sur l'Américaine (580 contre 460), alors qu'il ne reste plus que deux géants à disputer avant la fin de la saison (Squaw Valley et la finale à Aspen), en mars, après les Mondiaux de St-Moritz. De quoi voir venir sereinement.

A noter la très grosse perf' du jour, à mettre à l'actif de la Suédoise Sara Hector, remontée de la 26e à la 6e place grâce au meilleur chrono de la seconde manche (1'06''43).