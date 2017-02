Kline surprend son monde, Jansrud prend les commandes de la discipline

Le Slovène Bostjan Kline a remporté vendredi la première des deux descentes de Kvitfjell comptant pour la Coupe du monde, reprise de l'épreuve annulée fin novembre à Lake Louise. Kline a devancé l'Autrichien Matthias Mayer et le Norvégien Kjetil Jansrud, qui reprend la tête du classement de la discipline.

Dans la course au petit globe de cristal, Jansrud (307 points) détrône pour six points l'Italien Peter Fill, 13e vendredi, et relègue un autre Italien, Dominik Paris (9e), à 60 points. La station norvégienne accueille samedi une seconde descente et dimanche un super-G.

Les Français à la peine

La hiérarchie n'est pas bouleversée en tête du classement général de la Coupe du monde. L'Autrichien Marcel Hirscher, qui avait fait l'impasse sur l'épreuve norvégienne pour se concentrer sur les épreuves techniques de Kransjka Gora (Slovénie) les 4 et 5 mars, reste seul en lice pour le gros globe de cristal. Il compte 432 points d'avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Alexis Pinturault (ex aequo) qui n'ont pas pris part à la descente vendredi.

Jansrud pouvait espérer ravir la place de dauphin en cas de victoire mais il reste finalement au pied du podium avec 735 points. Côté français, Guillermo Fayed a pris la 17e place suivi pour une poignée de centièmes par Adrien Théaux (18e), Johan Clarey terminant plus loin encore au 24e rang. La station norvégienne accueille samedi une seconde descente et dimanche un super-G.