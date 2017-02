Super-G de Kvitfjell : Une grande première pour Fill, le globe de la discipline pour Jansrud

Pas de podium. Mais du cristal pour Kjetil Jansrud. Au lendemain de sa victoire en descente, le Norvégien s'est contenté du 7e rang lors du super-G de Kvitfjell, remporté ce dimanche par l'Italien Peter FIll devant Hannes Reichelt (+0''10) et Erik Guay (+0''23). Une place suffisante pour lui offrir le petit globe de la spécialité avant même la dernière épreuve lors des finales d'Aspen.

Vainqueur de trois des six premiers super-G de l'hiver (à Val d'Isère, Val Gardena et Santa Caterina), le vice-champion du monde de St-Moritz, battu là-bas par Guay, possède 126 points d'avance sur Aleksander Kilde Aamodt, 4e ce dimanche (+0''36). Le Scandinave ne peut plus être rejoint par son compatriote. Il s'offre ainsi le troisième petit globe de sa carrière, après ceux de la descente et du super-G en 2015.

Autre conséquence au classement, général cette fois : Jansrud grimpe de la 4e à la 2e place. Avec 871 points, il passe devant Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen (843 points tous les deux). Mais le skieur de 31 ans est bien trop loin pour espérer remettre en cause le leadership de Marcel Hirscher. À six épreuves du terme de la saison, l'Autrichien, lancé vers un 6e gros globe, compte encore 404 points d'avance.

À 34 ans, Fill comme un jeune premier

Pour ce qui est de la course du jour, Jansrud pensait aussi pouvoir s'offrir la victoire lorsqu'il a vu du vert dans l'aire d'arrivée, Dossard 9, il venait de coller 27 centièmes à Bostjan Kline, vainqueur de la première descente dans la station norvégienne vendredi. Le soleil venait juste d'arriver, ce qui semblait être un heureux présage. Mais Jansrud n'a pas été le seul à en profiter.

Le rythme s'est accéléré et Fill, qui s'est élancé juste après le Norvégien, a signé le run parfait pour prendre la tête avec 48 centièmes d'avance et ne plus jamais la perdre. Habitué des podiums (quatre cet hiver avant ce dimanche), Fill s'offre ainsi, à 34 ans, sa première victoire de l'hiver. Sa toute première en super-G en carrière également et sa troisième en tout après les descentes de Lake Louise (2008) et Kitzbühel (2016).