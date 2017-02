Lara Gut a été opérée du genou gauche

"Lundi passé, le Dr. Siegrist m'a opérée du genou gauche, il a reconstruit mon ligament croisé antérieur, suturé le ménisque externe et réparé le ménisque interne par résection partielle et suture", a précisé la Tessinoise de 25 ans sur son compte Facebook.

"Un grand merci à lui et à tout le team de l'Hôpital de la Tour de Genève et toutes les personnes qui m'ont aidée, soutenue et donné des conseils ces derniers jours", a-t-elle ajouté.

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde la saison passée, Lara Gut avait dû se contenter du bronze en super-G aux Mondiaux avant de se blesser lors de l'échauffement du slalom du combiné alpin.