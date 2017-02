Laury Thilleman et Marine Leleu ont répondu à vos questions depuis l'Alpe d'Huez

Eurosport et Canal lancent leur tournée d'hiver ce lundi à l'Alpe d'Huez, où plusieurs animations sont proposées aux vacanciers. A cette occasion, Laury Thilleman et Marine Leleu, coach sportive, ont répondu à vos questions en direct sur Facebook.

La tournée Eurosport fera ensuite étape à La Clusaz (16 et 17 février), Vars (19 et 20 février) et Val Thorens (22 et 23 février). Dans les quatre stations, vous pourrez notamment vous essayer à un slalom inspiré des Coupes du monde de ski alpin et récupérer la vidéo de vos exploits. Une avalanche de cadeaux est à gagner, venez nombreux !